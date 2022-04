Znani filmi, ki bodo tekmovali na 75. festivalu v Cannesu

V glavni tekmovalni program 75. filmskega festivala v Cannesu je uvrščenih 18 filmov. Za zlato palmo za najboljši film se bodo med drugim potegovali režiserji David Cronenberg, Kiril Serebrenikov, brata Dardenne in Christian Mungiu. Na rdeči preprogi pričakujejo Toma Cruisa, Toma Hanksa in Kristen Stewart. Festival bo potekal od 17. do 28. maja. Kanadčan Cronenberg na festival prihaja z znanstvenofantastičnim filmom Crimes of the Future. Zgodba filma, v katerem so zaigrali Viggo Mortensen, Kristen Stewart in Lea Seydoux, pripoveduje o človeški vrsti, ki je predmet novih transformacij in mutacij. Ruski režiser Kiril Serebrenikov je v tekmovalnem programu s filmom Tchaikovsky's Wife, ki pripoveduje o njegovem rojaku, skladatelju Petru Iljiču Čajkovskem.

Jean-Pierre in Luc Dardenne se bosta za nagrade potegovala s filmom Tori and Lokita. Film prinaša zgodbo dečka in najstnice iz Afrike, ki se soočata s težkimi razmerami v izgnanstvu. Švedski režiser Ruben Östlund, ki je leta 2017 prejel zlato palmo za družbeno satiro Kvadrat, se na festival vrača s filmom Triangle of Sadness, ki ga je direktor festivala Thierry Fremaux opisal kot politično komedijo.

V glavnem tekmovalnem programu je ponovno tudi južnokorejski režiser Park Chan-Wook, tokrat s filmom Decision to Leave. Christian Mungiu, ki je leta 2007 v Cannesu prejel zlato palmo za film 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva, bo v tekmovalnem programu predstavil film z naslovom RMN. Film romunskega režiserja in scenarista pripoveduje o zgodovini njegove države, piše dpa.

V glavnem tekmovalnem programu so s svojimi filmi zastopani še Ali Abbasi (Holy Spider), Valeria Bruni Tedeschi (Les Amandiers), Claire Denis (The Stars at Noon), Arnaud Desplechin (Frere et soeur), Lukas Dhont (Close), James Gray (Armageddon Time), Kore-Eda Hirokazu (Broker), Mario Martone (Nostalgia), Kelly Rechardt (Showing Up), Saeed Roustaee (Leila's Brothers), Tarik Saleh (Boy from Heaven) in Jerži Skolimowski (Eo).

Veliko glamurja po pisanju nemške tiskovne agencije dpa obljubljajo tudi filmi, ki bodo prikazani izven konkurence, kot je Top Gun: Maverick. V nadaljevanju kultnega filma je v glavni vlogo ponovno zaigral Tom Cruise.Prikazali bodo tudi nov biografski film o Elvisu Presleyju avstralskega režiserja Baza Luhrmanna.

Festival bo odprl film Z (Comme Z) Francoza Michela Hazanaviciusa, ki ga je Fremaux opisal kot vampirsko komedijo. Film bo prikazan izven konkurence.