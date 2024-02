Znani nominiranci za Grumovo nagrado za najboljše novo dramsko besedilo

Strokovna žirija je za nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo nominirala delo Marka Bratuše in Harisa Pašovića Najboljša evropska predstava, delo Tjaše Mislej Prva beseda je mama, delo Daniela Daya Škufce Budnost zimskega jutra ter delo Ize Strehar Nezakonske matere.

Štiri nominirance za Grumovo nagrado je žirija izbrala med 24 besedili, ki so prispela na natečaj. Žirija je izbrala tudi tri nominirance za nagrado za mladega dramatika, za katero je bilo prijavljenih devet besedil, so danes sporočili iz Prešernovega gledališča Kranj.

Za nagrado za mladega dramatika je žirija nominirala Mimobežnice Jaka Smerkolja Simonetija, delo Tilna Oblaka Čisto pravi deček ter delo Brine Jenček z dolgim naslovom Grem greš greva pljusk 2 young 4 4ever - strah me je prevelikih oči in premajhnih medvedov bližamo se končni postaji prosim izstopite pogoltnila sem te in izpljunila rahlo prežvečenega.

Letošnjo, tokrat mednarodno, strokovno žirijo za nagrado Slavka Gruma in nagrado za mladega dramatika sestavljajo predsednik Rok Andres in člana Miriam Kičinova ter Jakob Ribič. Kot je v svojem poročilu izpostavila žirija, je moč zaznati padec oziroma stagnacijo količine besedil na natečaju, vendar pa slovenska dramatika ne izginja, temveč je v očitnem trenutku sprememb, v iskanju novih jezikov, pogumnejših stališč.

Obe nagradi bodo skupaj s festivalskimi nagradami podelili ob zaključku 54. Tedna slovenske drame, ki se bo v kranjskem gledališču začel 27. marca in sklenil 9. aprila. V tekmovalnem in spremljevalnem programu se bo zvrstilo 12 predstav, v dodatnem programu pa 14 dogodkov, med njimi tri predstave, namenjene mlademu občinstvu, filmska projekcija, koncert, dnevi nominirancev in bralne uprizoritve ter tematski pogovori.