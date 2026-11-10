Zofka Kveder in Fanica Obid sta bili uporniški duši

Zofka Kveder in Fanica Obid sta živeli v različnih časih in različnih okoljih, povezovali so ju samostojnost, uporniški duh in vera v žensko enakopravnost. Prva je bila pisateljica in ena od pionirk slovenskega ženskega gibanja, druga pa svobodomiselno dekle, prežeto z domoljubjem in antifašizmom. Fanica Obid je bila prva žena tigrovca Zorka Jelinčiča.

Zofka in Fanica sta zaživeli v knjigah Mladinske knjige z naslovoma Pogum za lepoto in senco ter Ali vi še kaj pišete? V prvi sta celovit portret pisateljice (1878 - 1926) v luči njenih pisem hčerki Vladimiri Jelovšek - Vladoši prispevali Katja Mihurko in Vladka Tucovič Sturman. V drugi knjigi je prvič skupaj objavljeno dopisovanje med Fanico Obid (1903 - 1940) in Srečkom Kosovelom (1904 - 1926), ki ga dopolnjujejo spremni besedi Tatjane Rojc ter Zorka (zapis je iz leta 1977) in Dušana Jelinčiča.

O knjigah so v ljubljanskem Cankarjevem domu spregovorili njuni avtorji, predstavitev je vodila politologinja ter feministična in okoljevarstvena aktivistka Jasmina Jerant, avtorica zelo odmevne knjige Primer: Anhovo. Skozi vprašanja o položaju žensk, družbenem angažmaju in preseganju ustaljenih družbenih vlog je pogovor umestila v sodobnost, ko je beseda uporništvo še kako aktualna.