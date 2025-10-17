»ZSKD se razvija in obstane samo z društvi«

Živka Persi se bo jutri v tržaškem Kulturnem domu poslovila od vodenja Zveze slovenskih kulturnih društev (ZSKD). Nekaj manj kot 80 članic je poklicanih, da na občnem zboru potrdi spremembo statuta in izvoli novo vodstvo Zveze. Openka, ki je društveno zrasla pri SKD Tabor in tabornikih RMV, v društvih tudi danes vidi zelo demokratične sredine. Zvezi se, kot pravi, glede prihodnosti ni treba bati.

Pred jutrišnjim občnim zborom in slavnostno prireditvijo je z nami spregovorila o ljubiteljskem gibanju, neplačanih predsedniških funkcijah, mladih silah in še marsičem.

Vodstvo Zveze slovenskih kulturnih društev zapuščate, potem, ko ste leta 2011 prevzeli mesto predsednice pokrajinskega odbora za Tržaško, leta 2016 pa ste bili prvič izvoljeni za deželno predsednico. Kaj bi želeli, da ostane kot zapuščina vašega delovanja na načelu ZSKD?

Prav gotovo dobro sodelovanje na deželni ravni. Vedno se moramo zavedati, da smo deželna organizacija in da so torej vse tri pokrajine enakovredne in enako pomembne: na svojem območju vsaka odigrava svojo vlogo. Ta deželna razsežnost je zahtevna, vsaka pokrajina ima svoje specifike, posamezna območja znotraj njih pa svoje.

Pa tudi želja po vključevanju čim širšega kroga tako imenovanih uporabnikov, ki naj bodo gotovo mlajši, ker današnji svet zahteva ljudi današnjega časa, ampak društva, dejansko pa tudi Zveza preko njih, mora vključevati vse: medgeneracijsko sodelovanje si predstavljam tako, da mladi, če lahko, ko lahko, poslušajo starejše, in starejši zaupajo mlajšim.

Ima ZSKD jasno začrtano smer, v katero naj gre?

Na pokrajinskih svetih sem imela zelo pozitiven občutek, da je vsak pokrajinski odbor našel svojo pot in ima vizijo. Zveza mora vse to povezati, tudi glede na to, da nas čaka zaključevanje reforme tretjega sektorja. Nekateri so malo prestrašeni, vendar je to tudi primeren trenutek, da vsak od nas pogleda vase in si malo zamišlja, kako bo čez deset let: vsako društvo in tudi Zveza.

Spomnimo se, da letos praznuje Zveza osemdeset let. Veliko smo doživeli in naredili. A če hočemo pomisliti, kam bomo šli, se moramo malo ustaviti. Novi ljudje, ki prihajajo, imajo priložnost, da se zamislijo, kako bo v bližnji prihodnosti. Sem pagotova, da karkoli se zgodi na ravni Zveze, naša naloga je, da vedno iščemo rešitev. In rešitev je vedno nekje, ne glede na to, kar se dogaja okoli nas.

Zveza je tudi zato, da pomaga, da vsi najdemo za življenje svojega društva najbolj primerno rešitev. Zveza brez društev nima smisla. Lahko je tudi producent dogodkov, dokumentarcev, tako kot smo tudi mi v teh letih hoteli ponuditi širši družbi take dogodke, ki jih društva sama ne zmorejo. A zveza nastane, se razvija in obstane samo z društvi.