Zvezde ob Belopeških jezerih

Veliki glasbeni dogodki sredi neokrnjene narave so za nekatere priložnost, da se za svojega najljubšega glasbenika podajo na daljši sprehod ali celo manjšo planinsko turo, drugi pa v njih vidijo nepotrebno poseganje človeka v naravno okolje. Kakorkoli že, No Borders Music Fest, ki že skoraj 30 let poteka na Trbižu in v njegovi okolici, se tudi letos ponaša z zavidljivim programom. Nekateri najbolj priljubljeni glasbeniki bodo ob Belopeških jezerih nastopili ravno ta konec tedna.

Dogajanje je včeraj uvedel nastop LP, ameriške kantavtorice italijanskih korenin (njeno uradno ime je Laura Pergolizzi), ki je v dve uri trajajočem nastopu odpela tako zgodovinske uspešnice Lost On You in Forever For Now, kot tudi novejši Golden in When We Touch.

A največja imena tokratnega tedenskega niza (festival se bo sicer nadaljeval do 30. julija) šele prihajajo v dolino pod Mangartom. V soboto bo No Borders gostil pevko Skin in njeno skupino Skunk Anansie: angleški bend že dobrih 30 let na koncertih ponuja svojo prepoznavno mešanico različnih glasbenih žanrov in uporništva. Tokrat bodo nastopili v akustični različici in ob spremljavi deželnega orkestra Furlanije - Julijske krajine. Koncert se bo pričel ob 14. uri, pred tem pa bo ob poldne na oder stopil kitarist Leonardo Duranti in dodobra ogrel prisotne.

Pop zvezdnik, televizijski voditelj, mentor v talent šovih – nesporni protagonist nedeljskega sporeda je nedvomno pevec Mika, ki bo na oder ob zgornjem Belopeškem jezeru stopil ob 14. uri. Nase je prvič opozoril leta 2007 s singlom Grace Kelly, od takrat pa se je preizkusil v številnih vlogah. Nazadnje tudi kot avtor glasbene kulise za film Zodi and Tehu. Kot predskupina bo ob 12. uri nastopil duo Polaris, ki ga sestavljata domačina Daniele Bonini (klavir) in Simone Moschitz (saksofon). Vstopnice za koncerte si lahko zagotovite na tej povezavi. Organizatorji udeležence koncertov pozivajo, da karte natisnejo ali si jih naložijo na telefon, saj na prizorišču ni internetne povezave.