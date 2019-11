@Direkt, nova mladinska rubrika Primorskega dnevnika! Vsak petek vam bo ekipa mladih novinarjev ponujala zanimive novice ter sveže in zabavne vsebine iz naše okolice in širšega sveta. Da boste na tekočem z dogajanjem jim sledite na Instagram profilu direkt_pd, kjer vas bodo zabavali in sproti objavljali vse novosti. Bodite direktni!

LETO I