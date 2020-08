Dooolgi stavki – so slovenski?

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

V podjetju se veliko ukvarjamo z učinkovito promocijo. Vse izdelke smo opremili z večjezičnimi opisi, pri tem pa opazili, da so slovenska besedila vedno zelo kratka, skopa. Prevajalka nam je rekla, da »je pač tako«. A je res? Se slovenski bralci ne bodo užalili? Slovenščini bi radi dali enak prostor in pomen kot ostalim jezikom.

Hvala.

Najprej pohvala: bravo! Skrb za učinkovito promocijo je danes pri prodaji ključna, večjezičnost pa je eden bistvenih dejavnikov, ki pripomorejo k učinkovitejšemu trženju. Vsak kupec je zadovoljen, če ga nagovorite v njegovem jeziku – in isto velja, seveda, tudi za kupke.

No, pa smo se nekako (posredno) že dotaknili problema.

Ne samo, da se italijanski in slovenski jezik razlikujeta – to že vemo. Razlikuje se tudi način, kako v obeh jezikih ubesedimo vsebine, nagovarjamo naslovnike in krmarimo med čermi sporazumevanja (metaforo sem si kar izposodila pri kolegici, ki ima več pesniškega daru kot jaz). Te razlike ne izhajajo iz samega jezika, ampak iz sporazumevalnih (komunikacijskih) praks, ki so se uveljavile v določenem okolju. Jezik namreč ne živi v laboratorijskih epruvetah, ampak med ljudmi: je kulturni in družbeni pojav, zato odseva kulturno in družbeno okolje, v katerem živi, in ga hkrati tudi oblikuje. Ti procesi so zelo zapleteni, opažamo pa jih vsak dan – kar pomeni, da jih včasih niti ne ... opazimo.

Sami ste na primer napisali, da ima italijanščina »rada« dolge povedi z zelo kompleksno strukturo. Podobno strukturo mirno prenese tudi slovenščina (oz.: sistem slovenskega jezika), le da se ob branju zdi, kot da je vse skupaj nekam ... čudno. Zakaj? Preprosto: ker take dolge povedi (pa tudi stavki ali besedne zveze) v slovenščini niso običajne. To ne pomeni, da se jih moramo izogibati kot hudič križa. Nasprotno: nekateri avtorji in avtorice so prepoznavni prav zaradi dolgih, kompleksnih povedi – kakršenkoli poseg v njihovo pisanje bi bil neupravičen in celo nasilen.

A vi ne pišete romanov, kajne? Vi želite pač prodajati svoje izdelke, kar pomeni, da se morate čim bolj približati svojim strankam in biti le toliko izvirni, da boste zaradi tega še bolj zanimivi in prepričljivi.

Oglejmo si nekaj primerov: