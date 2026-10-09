Več podpore kmetom, nove spodbude turizmu

Ohraniti majhne občine je eden glavnih ciljev Dežele Furlanije - Julijske krajine, je povedala deželna odbornica za infrastrukturo in prostor Cristina Amirante med včerajšnjim obiskom Občine Števerjan. V novi dvorani občinskega sveta je beseda tekla o številnih aktualnih vprašanjih in izzivih, s katerimi se sooča občina, ter o temah, povezanih z razvojem območja. Obravnavali so prilagoditev občinskega prostorskega načrta trenutno veljavnemu deželnemu krajinskemu načrtu, temi prometne varnosti in mobilnosti, usodo zapuščenih vojašnic, razvoj turizma in druge ključne tematike. Sledil je ogled območja problematičnega križišča v Grojni, na meji med Občino Števerjan in Občino Gorica.

Za kmete in turiste

»Vizija, ki jo Občina Števerjan deli z Deželo FJK, je nuditi več razvojnih možnosti za kmetijske dejavnosti, hkrati pa upoštevati nove oblike razvoja turizma in promocije našega teritorija,«je odbornici povedal števerjanski prvi občan Marjan Drufovka. Gostji in spremljevalcem je najprej predstavil odbornici Martino Valentincic in Donatello Serafino ter celotno ekipo občinskih uslužbencev, nato pa jih pospremil na ogled pravkar prenovljene števerjanske občinske hiše.

Občinska uprava je že začela postopek za posodobitev občinskega prostorskega načrta in za njegovo uskladitev z deželnim krajinskim načrtom, je dejal župan. Cilj občine je po njegovih besedah povečati prepoznavnost krajine in njenih posebnosti ter obenem spodbuditi nove turistične iniciative in po možnosti poenostaviti postopke za promocijo turizma.

Deželna odbornica je spomnila, da novi deželni zakon o urbanističnem in prostorskem načrtovanju, ki je bil prejšnji teden sprejet v deželnem svetu, pomeni pomemben korak pri načrtovanju prostora in ohranjanju občin. Napovedala je tudi, da bo med zadnjim tednom oktobra in prvim tednom novembra sklicano srečanje, namenjeno pristojnemu teritorialnemu območju. Na njem bodo predstavljeni spoznavni, strukturni in strateški vidiki deželnega prostorskega načrtovanja.

Krajino je po mnenju odbornice treba razumeti ne le kot dobrino, ki jo je treba varovati, temveč tudi kot vir, tesno povezan s turizmom, zlasti s počasnim oziroma trajnostnim turizmom, ki temelji na kmetijskih gospodarstvih, lokalnih tradicijah in pristnih značilnostih posameznih območij.