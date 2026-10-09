Po razglasitvi so jo takoj napadli

Dodelitev letošnje Nobelove nagrade za mir južnoafriški pravnici in nekdanji sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Navanethem Navi Pillay je pomembna v luči trenutnih napadov na mednarodno pravo in poudarja nujnost človekovih pravic. Takšni so bili današnji prvi odzivi na odločitev Nobelovega odbora.

Pričakovano pa sta bili izjemi Izrael in ZDA, ki so tako Nobelov odbor kot ICC napadli z vsemi topovi. Izraelsko zunanje ministrstvo je komentiralo, da gre za »groteskno zlorabo nagrade za legitimiranje protiizraelskega sovraštva in predsodkov«. Dodalo je, da nacistični minister za propagando Joseph Goebbels »zagotovo ploska iz pekla« in da bi ji morali kvečjemu podeliti nagrado »za laži, sovraštvo in krvave obtožbe«.

Izraelsko zunanje ministrstvo je komentiralo, da gre za »groteskno zlorabo nagrade za legitimiranje protiizraelskega sovraštva in predsodkov«. Dodalo je, da nacistični minister za propagando Joseph Goebbels »zagotovo ploska iz pekla« in da bi ji morali kvečjemu podeliti nagrado »za laži, sovraštvo in krvave obtožbe«.

Predsednik ZDA Donald Trump, globoko užaljen, ker mu niti letos ni uspelo prejeti Nobelove nagrade za mir, je najprej poobjavil (izmišljene) trditve svojega odvetnika Davida Schoena, češ da je je Pillay »slavila teroriste in nagradila Hamas«. Izvirni greh Navi Pillay je namreč ta, da je bila v svoji dolgoletni karieri med drugim predsednica neodvisne mednarodne preiskovalne komisije ZN za okupirano palestinsko ozemlje, ki je Izrael lani obtožila genocida v Gazi.

»Kot trdni zagovorniki ICC obžalujemo in odločno nasprotujemo napovedanim sankcijam, ki jih nameravajo ZDA uvesti proti sodišču,« so v skupni izjavi zapisali zunanji ministri Kanade, Danske, Nemčije, Francije, Italije, Japonske, Nizozemske in Združenega kraljestva.

Evropska komisija je ukrep označila za »obžalovanja vreden«. Dodala je, da je pripravljena sprejeti vse potrebne ukrepe in da bo poskusila vzpostaviti dialog z Washingtonom. Z drugimi besedami se je Bruselj pripravljen pogajati za spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega prava ter ohranjanje neodvisnosti sodišča.