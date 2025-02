Fitnes ali telovadba?

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Pozdravljeni, zanima me, ali je prav, da na treningih poenostavljamo izrazoslovje in uporabljamo angleške izraze (plank, squat), ali naj se držimo slovenskih, ki so pogosto daljši in bolj zapleteni. Na primer, plank je v slovenščini »opora ležno spredaj«. Kaj menite?

Vprašanje, ali pri vadbi uporabljati slovenske ali angleške izraze, je zelo aktualno, saj se športno izrazoslovje hitro širi prek družbenih omrežij in spletnih tečajev, kjer prevladuje angleščina. Angleški izrazi, kot so plank, squat ali deadlift, so kratki, jedrnati in razumljivi večini, saj se uporabljajo po vsem svetu. V Sloveniji cvetijo fitnesi – leksem smo torej že podomačili, vendar ne smemo pozabiti, da za vse to, kar tam počnemo, obstajajo tudi slovenski izrazi.

Slovenščina pozna ustrezne izraze, ki so pogosto daljši in opisni, kar je lahko prednost, saj so jasnejši za tiste, ki niso vešči angleščine, in jim lahko pomagajo pri razumevanju vaj. Tako izraz opora ležno spredaj natančneje opiše položaj telesa med izvajanjem vaje, medtem ko je plank sicer krajši, vendar ne pove veliko o sami drži. Pri izrazu počep oziroma squat pa je slovenska različica prav tako preprosta.

Izbira izrazov je odvisna od ciljne skupine. Če poučujete začetnike ali starejše vadeče, ki morda ne poznajo angleških izrazov in se prvič srečujejo z vajami, je smiselno uporabljati slovenske izraze, saj zagotavljajo boljše razumevanje. V profesionalnih krogih in med športniki, ki so že seznanjeni z angleško terminologijo, pa so tuji izrazi pogosto priročnejši in bolj uveljavljeni. V teh primerih bi vztrajanje zgolj pri slovenskih izrazih lahko povzročilo nerazumevanje.

Pomembno je, da izrazi, ki jih uporabljamo, omogočajo jasno in učinkovito komunikacijo. Kadar je angleški izraz jasen in bolj uveljavljen, njegova uporaba ni problematična. Kadar pa slovenski izraz bolje opiše gibanje ali položaj telesa, je smiselno, da ga uporabljamo.

Kompromisna rešitev, ki jo predlagamo, je uporaba obeh izrazov ob uvajanju vaje, ne bo pa nič narobe, če med treningom uberemo krajšo (angleško) pot. Tako bodo vadeči spoznali slovenske izraze in širili svoj besedni zaklad, hkrati pa se ne bodo počutili izgubljene, ko bodo naslednjič naleteli na angleški izraz v drugih kontekstih.