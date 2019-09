Gostinska šola AD FORMANDUM odpira vrata v novo šolsko leto

Slovenski zavod za poklicno izobraževanje AD FORMANDUM odpira vrata v novo šolsko leto 2019/2020. Septembra bodo na tržaškem in goriškem sedežu ponovno začeli triletni tečaji poklicnega izobraževanja na področju gostinstva.

Tečaji so namenjeni mladim od 14. do 18. leta starosti (še nedopolnjenega), ki so zaključili nižjo srednjo šolo. V Gorici je izobraževalni jezik italijanščina, medtem ko v Trstu deluje tudi slovenska sekcija. Študij predvideva pridobitev specializiranih in tehničnih znanj, ki omogočajo neposredni vstop v svet dela.

S poklicnim izobraževanjem se zavod ponaša z dolgoletno tradicijo in svojim dijakom ponuja triletni študij Operater v gostinstvu - Kuhar ali Natakar. Novost tega šolskega leta pa je tečaj za slaščičarja, ki ga bodo izvajali le v Gorici.

Temeljne značilnosti kuharjev, natakarjev in slaščičarjev so radovednost, kreativnost in želja po vsakdanjemu spoznavanju novih tehnik. Triletni študij omogoča pridobivanje tako teoretičnih kot tudi praktičnih veščin, ki jih v drugem in tretjem letniku dodatno utrdijo z delovno prakso v priznanih restavracijah in barih. Taka oblika študija in končna diploma tretje evropske stopnje, ki jo dijaki pridobijo po uspešno opravljenem izpitu, omogočata takojšnjo zaposlitev v Italiji ali tujini.