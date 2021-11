Gostinska šola s priokusom edinstvenosti

Gostinska šola AD FORMANDUM tudi letos odpira vrata šole na goriškem in tržaškem sedežu:

• Gorica (Križna ulica 3): 10. decembra in 13. januarja

• Trst (ul. Ginnastica 72): 5. decembra in 21. januarja

Dijakom ponujajo triletni študij za Kuharja, Natakarja in Slaščičarja. Programi so naravnani po ciljih šole, katera stremi k strokovni usposobljenosti dijakov, kar jim omogoči iskanje zaposlitve in olajša vključevanje v svet dela.

Tako v Gorci kot v Trstu so na razpolago sodobno opremljene učilnice za teoretične predmete in učilnice, kjer se izvaja praktični del študija.

Tečaji poklicnega izobraževanja so namenjeni mladim od 14. do 18. leta starosti (še nedopolnjenega), ki so zaključili nižjo srednjo šolo. V Gorici je izobraževalni jezik italijanščina, medtem ko v Trstu deluje tudi oddelek v slovenščini.

Poleg terminov dni odprtih vrat, šola letos ponuja tudi možnost prisostvovanja na samih učnih urah – t.i. »open stage«, za realen vpogled v izvedbo učnih programov. Za obisk učnih ur je potrebna predhodna najava preko telefona.