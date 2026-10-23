Imamo prostoplezalce in namiznotenisače?

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Na športnih straneh sem prebral novico o namiznotenisačih in me zdaj zanima, ali je to prav tvorjeno ali bi ti morali biti kaj drugega.

Saj tudi nimamo prostoplezalcev! Čeprav imamo rokometaše?

Preden lahko odgovorimo na to vprašanje, se moramo lotiti kratke besedotvorne telovadbe. Poimenovanja športnikov namreč niso izdelana po enem samem kalupu, tako da imamo zelo različne tvorbe in zveze (rokometaš, košarkar, smučarski skakalec, prosti plezalec in namiznoteniški igralec). Jezik torej ni ligaško tekmovanje, v katerem bi morali vsi nastopiti v enakih dresih; pogosto imamo več razširjenih možnosti za eno samo poimenovanje, npr. košarkar : košarkaš, pri čemer je po navadi ena od možnosti pravopisno ustreznejša.

Za tvorjenje poimenovanj športnikov in športnic imamo več (besedotvornih) možnosti, po navadi pa uporabljamo zlaganje ali izpeljevanje. Pri izpeljankah podstavi dodamo obrazilo, pri zloženki pa v novo besedo združimo dve podstavni sestavini; pri medponsko-priponskih zloženkah storimo oboje. Vaš primer rokometaša ima denimo rokomet že v podstavi, temu pa preprosto dodamo obrazilo -aš. Različni obrazili pri rokometašu in tenisaču pri tem nista napaki, saj za poimenovanje športnikov nimamo ene same, standardne pripone. Zlaganje – tvorba enobesednih poimenovanj iz večbesedne podstave, kot na primer pri dolgoprogaših – je v slovenščini povsem sprejemljivo, a to ne pomeni, da so vsa tovrstna poimenovanja ustrezna ali ustaljena, kar je bržkone razlog, zakaj so vas namiznotenisači sploh zmotili. Pri tem poimenovanju podstava torej ni ena beseda, temveč zveza namizni tenis. Pri tvorbi jo združimo v podredno medponsko-priponsko zloženko: namizn-o-tenis-ač. Podstavna dela povezuje medpona -o-, pripona -ač pa poimenuje človeka, ki se s to dejavnostjo ukvarja. Po sorodnem načelu je iz zveze dolga proga nastal dolgoprogaš. Namiznotenisač je torej tvorbeno povsem sprejemljiv; ker je zloženka, ga pišemo skupaj in brez vezaja.

To pa ne pomeni, da je poimenovanje povsem enakovredno drugim možnostim: v Gigafidi 2.0 najdemo 189 namiznotenisačev, 15 namiznih tenisačev in 1194 namiznoteniških igralcev. eSSKJ namiznotenisačev še ne pozna, namiznega tenisača pa navaja kot manj formalno poimenovanje in nas napoti k izrazu namiznoteniški igralec. Kaj pa prostoplezalci? Beseda dejansko obstaja, najdemo jo že v Planinskem vestniku iz leta 1993, a se pojavlja izjemno redko, prosti plezalec je bistveno bolj razširjen.

Za slogovno nevtralno besedilo bi zato priporočili zvezi namiznoteniški igralec in prosti plezalec, v živahnejšem, včasih tudi zaznamovanem športnem poročanju pa sta sprejemljivi tudi zloženki. Skratka: besedi igrata po pravilih, le selektorji ju (še) niso vpoklicali v slovarsko reprezentanco.