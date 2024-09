Javna dela, ki to niso

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

jezik@primorski.eu

Pozdravljeni, prejšnji dan sem v službi slišala kolege, ki so se pogovarjali o »javnih delih«. Po nekaj stavkih mi je postalo jasno, da govorijo o »lavori pubblici«. Če se ne motim, temu v slovenščini pravimo drugače?

Pozdravljeni, oster posluh za detajle nas je seveda razveselil. Imate prav, »lavori pubblici« NISO javna dela. Javna dela (samo množinska raba) so v slovenščini tisto, čemur v italijanščini pravimo »lavori socialmente utili«.

Težavo s tem terminom lahko takoj opazimo na spletu. Na spletnih straneh iz osrednje Slovenije naletimo na zglede, kot so: »javno delo bo dobilo še 2000 zaposlenih«, »javno delo namesto plačila globe«. Medtem ko so značilni zadetki iz zamejstva v Italiji naslednji: »javno delo za obnovo podobnega mestnega trga« ali »ureditev križišč kot prepotrebno javno delo«. Zlahka opazimo razlike v pomenu.

Kako naj torej ustrezno prevedemo »lavori pubblici«? To so v slovenščini infrastrukturna dela, javne investicije (splošno), javne ureditve (npr. urejanje zelenic) ali javne gradnje (npr. gradnja objektov, cest). Napačna uporaba terminov, kot je na primer »javna dela« namesto »infrastrukturna dela«, lahko v strokovnih ali uradnih kontekstih povzroči nesporazume ali celo napake s pravnimi posledicami. Takšne napake se lahko odražajo v napačnih oblikovanih razpisih ali nejasnostih v zakonodaji, zato je pomembno, da uporabljamo ustrezne termine.

Če imate podobne dvome, vam svetujemo, da si pomagate (tudi) z orodji, ki so prosto dostopna na portalu Jezik na klik in nastajajo nalašč za potrebe slovenščine v Italiji v sodelovanju s Centralnim uradom za slovenski jezik pri deželi FJK in področnimi strokovnjaki. Pobrskate lahko po Zvezku normiranih terminov, terminološki zbirki oziroma italijansko-slovenskem glosarju, v katerem so zbrani ustrezni prevodi z različnih področij. Pravilna raba terminologije ni ključna samo v uradnih okoliščinah, temveč tudi pri vsakodnevni komunikaciji. S tem ohranjamo in razvijamo slovenski jezik v večjezičnem prostoru v vseh njegovih plasteh. Tudi uporaba orodij, kot je naš spletni jezikovni svetovalec Loris, vam lahko pri tem zelo pomaga. Loris vam lahko samodejno preveri besedilo v slovenščini ali pa pobrskate po njegovi bazi znanja, če že imate v mislih točno določeno vprašanje.

Za konec še shematski povzetek prevodnih ustreznic:

• »Lavori pubblici« ali »opere pubbliche« so lahko:

Javne investicije (splošno)

Javne ureditve (npr. urejanje zelenic)

Javne infrastrukturne ureditve (npr. kanalizacija)

Javna gradbena dela/Javne gradnje (npr. gradnja objektov, cest)

• »Lavori socialmente utili« pa so javna dela (samo množinska raba)