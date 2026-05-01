Kako poimenujemo male gospodinjske aparate?

Zelo rad kuham in pečem, vendar mi zaradi pomanjkanja časa pri pripravi slastnih pic, tort in rižot pogosto pomagajo stroji. Uporabljam napravo, ki ji v italijanščini pravijo impastatrice planetaria, sam pa ji pravim slaščičarski robot oziroma mešalnik. Poleg tega uporabljam pripomoček, ki se v italijanščini imenuje friggitrice ad aria, jaz pa mu pravim cvrtnik. Zanima me, ali sta slovenski poimenovanji pravilni oziroma ali obstajajo ustreznejši izrazi.

Napravi, ki ju omenjate, sta se med ljubiteljskimi kuharji udomačili šele pred kratkim, najverjetneje zato, ker sta postali cenovno ugodnejši. Ker ju pogosto srečujemo v videoreceptih tujih vplivnežev in ustvarjalcev vsebin, povzroča njihovo večjezično poimenovanje nekolikšno zmedo.

Vašega vprašanja se bomo lotili od splošnega k specifičnemu.

Oba pripomočka lahko najprej umestimo v širši sistem oziroma v (nad)kategorijo naprav, ki jim pravimo mali gospodinjski aparati. To poimenovanje je sicer nedvoumno, vendar hkrati zelo splošno, saj v isto skupino spadajo tudi naprave s povsem drugimi funkcijami, kot so npr. grelniki vode, kavni avtomati, sokovniki, namizni žari ipd. Ker je termin preohlapen, bomo zdaj poiskali natančnejše ustreznice.

Malega kuhinjskega aparata, ki mu v italijanščini pravimo impastatrice planetaria ali preprosto planetaria, v slovenščini ne moremo imenovati slaščičarski robot – kolokacija žal ne obstaja. Tovrstno napravo navadno imenujemo s splošnim, skorajda nadpomenskim terminom kuhinjski robot. To je sicer uveljavljen izraz za marsikateri tehnološki pripomoček, ki v kuhinji »opravlja delo namesto človeka« – od gnetenja testa do sekljanja ali celo kuhanja –, in torej ni specifičen zgolj za ta aparat. To, da nastavek naprave s specifičnim krožnim gibanjem omogoča temeljito gnetenje testa, pogosto odkrijemo šele v podrobnejšem opisu proizvoda. Nekatere spletne trgovine uporabljajo natančnejše, vendar v referenčnih korpusih odsotno poimenovanje planetarni (krožno gibanje, ki ga izvaja, spominja na gibanje planetov) mešalnik. V katalogih se redno uporablja prilastek planetarni, ki tovrstno napravo ločuje od drugih vrst mešalnikov. Poznamo namreč tudi ročni mešalnik, ki ga uporabljamo za stepanje beljakov ali smetane, in palični mešalnik, s katerim trše sestavine spreminjamo v kremo.

Prav imate, električno napravo za cvrtje hrane v slovenščini imenujemo cvrtnik, pogovorno pa kar friteza. Vendar pozor: nekoč smo poznali le cvrtje na maščobi, danes pa cvremo tudi »na vročem zraku« – prav zaradi tega moramo nujno ločiti med cvrtniki na olje in cvrtniki na vroč zrak. Slednji s hitrim kroženjem vročega zraka ustvarijo podoben učinek kot cvrtje.

Njam, ham, dober tek!