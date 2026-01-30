$!Kjer se tehnologija sreča s podjetništvom

Slovensko gospodarstvo se v vseh regijah sooča s hitrimi tehnološkimi spremembami, digitalizacijo in novimi poslovnimi modeli. Ne glede na to, ali gre za industrijsko močne regije, razvojno usmerjena lokalna okolja ali storitvena središča, podjetja potrebujejo strokovnjake, ki razumejo tehnologijo, ekonomijo in organizacijo dela ter znajo te izzive prepoznati kot priložnosti. Predelovalna industrija v zadnjem obdobju ostaja še vedno strateško pomembna predvsem v segmentih z visoko dodano vrednostjo (farmacija, sodobni materiali, avtomobilska industrija (elektrifikacija), robotika in avtomatizacija. Slovenija bo dolgoročno konkurenčna z razvojem tehnološko zahtevnih proizvodov, pri čemer imajo študenti Poslovno-tehniške fakultete ključno vlogo kot integratorji znanja in inovacij.

Poslovno-tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici s svojimi študijskimi programi odgovarja na potrebe gospodarstva po vsej Sloveniji. Na dodiplomskih in magistrskih programih Gospodarski inženiring študenti pridobijo interdisciplinarna znanja s področja inženirstva, menedžmenta in ekonomije ter razvijajo kompetence za reševanje problemov, ki povezujejo tehnologijo s podjetništvom. Takšen profil je vse bolj iskan v slovenskih proizvodnih, razvojnih in storitvenih podjetjih. Pomemben del poslanstva fakultete je tudi razvoj izobraževanja. Na magistrskem programu Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja se izobražujejo strokovnjaki za razvoj sodobnih, odprtih in trajnostno naravnanih izobraževalnih pristopov, ki jih uveljavljajo v podjetjih, javnih ustanovah in izobraževalnih organizacijah v državah tretjega sveta, UNESCO, WHO in tudi Evropske unije.