Tržačani imajo najraje začimbe

Stranke v zadnjih dneh pred bajramom, praznikom ob koncu meseca ramazana, najraje kupujejo sladkarije vseh vrst: čokoladice in lizike za otroke, baklavo, gulab jamun, gajar in druge sladke specialitete, ki jih imajo muslimani po vsem svetu v tem prazničnem obdobju posebej radi. Tudi datljev ne sme zmanjkati, z njimi verniki tik po sončnem zahodu prekinejo post. »Bismilla«, v imenu Alaha, zamrmrajo, preden zaužijejo sladek suh sadež, ki jim v trenutku povrne energijo po dvanajstih urah brez hrane in vode.

Začimbe, azijske in celo južnoameriške jedi, halal meso živali, zaklanih po islamskih predpisih, vsako še tako »eksotično« sestavino za jedi z vsega sveta je najti v številnih trgovinah, ki v zadnjih letih po Trstu rasejo kot gobe po dežju. Nekatere so še razširile posel, lastniki poleg hrane prodajajo celo lončeno posodo za kuhanje in preproge.

»Kaj boste pili? Vodo? Sok?« Še stopili nismo v njegovo trgovino ob šentjakobski cerkvi, ko nam je Abas Gulam že pomolil zavojček sadnega soka iz manga in papaje.

»Prihajam iz Mumbaja, velemesta na zahodni obali Indije, v Trst sem leta 2018 prispel z družino, pridobil sem delovno vizo,« je razlagal, medtem ko je v hladilnik pospravljal novo pošiljko sladic. »To je gulab jamun, specialiteta iz južne Azije,« je razložil in pokazal na ocvrte miške, polite s sirupom iz sladkorja, medu in začimb. »Veliko jih prodam med ramazanom. Tudi baklavo imajo ljudje radi, kupujejo jo predvsem stranke z Bližnjega vzhoda in Balkana.«