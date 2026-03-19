Ryanair bo Trst povezal tudi s Tirano

Če ronško letališče Trieste Airport iz leta v leto beleži rekordne številke, gre večji del zasluge pripisati irski nizkocenovni letalski družbi Ryanair, ki je včeraj predstavila program letov za letošnje poletje. Med temi izstopa nova destinacija, in sicer Tirana. V albansko prestolnico bo mogoče prvič leteti 30. marca, na voljo pa bo več letov na teden.

Ryanair je dejansko potrdil tudi ostale lete, tako da bo letos poleti ponujal skupno 21 destinacij iz in v Ronke, te pa po ocenah irske družbe prinašajo 1,2 milijona potnikov na leto. Med novostmi so izpostavili tudi večje število tedenskih letov, ki bodo tržaško letališče povezovali s priljubljenimi destinacijami, kot so Barcelona, Berlin, Brindisi in Valencia.