Znak je veliko več kot zgolj kretnja

Pozdravljeni, zanima me, ali temu, čemur v italijanščini pravimo lingua dei segni, v slovenščini pravimo znakovni ali kretalni jezik, in ali je slovenski znakovni/kretalni jezik uradno priznan.

To, čemur v italijanščini pravimo lingua dei segni, v slovenščini imenujemo znakovni jezik. Kretalni jezik je le deloma ustrezno poimenovanje za tovrstni sistem sporazumevanja, in sicer zato, ker tega jezika ne sestavljajo le sporočila, ki jih pokažemo z rokami, torej kretnje, temveč tudi sporočila, ki jih izražamo z obrvmi, očmi, usti, jezikom, glavo, lici itd., torej mimika. Znak je veliko več kot zgolj zamah roke. Podobna razlaga velja tudi za italijansko poimenovanje – znakovnemu jeziku namreč rečemo lingua dei segni (segno = znak), ne pa lingua dei gesti (gesto = kretnja). Vaš dvom je sicer upravičen, saj kljub vsemu koren besede kretnja srečujemo tako v poimenovanju (gluhih in slišečih) uporabnikov znakovnega jezika – pravimo jim kretalci – kot pri glagolu kretati, ki pomeni »sporazumevati se v znakovnem jeziku«. V italijanščini te »neusklajenosti« ni, saj vsa poimenovanja za uporabnike znakovnega jezika vsebujejo le besedo segno ali njen koren, na primer: utilizzatori della lingua dei segni, la comunità segnante in i segnanti.

Slovenski in italijanski znakovni jezik sta uradno priznana od leta 2021. Slovenski znakovni jezik je obenem vpisan v Ustavo RS (62.a člen), kar pomeni, da je postal samostojni in avtohtoni jezik Republike Slovenije.

Slovenski in italijanski znakovni jezik imata lastno slovnico in strukturo, ki se razlikujeta od slovnice in strukture slovenskega in italijanskega govornega jezika. Na primer: slovenski znakovni jezik ne sklanja samostalnikov in ne označuje glagolskega časa – namesto sklonov uporablja kretalni prostor, namesto glagolskega časa pa časovne prislove. Kretalni prostor je koordinatni sistem, znotraj katerega sestavljamo kretnje in jih postavljamo na različna mesta. Kretalna mesta se lahko nahajajo kjerkoli med temenom glave in boki, levo in desno od trupa ali pred njim. Kako daleč se lahko premaknemo levo, desno ali naprej, določa dolžina naših rok.

Več o slovenskem znakovnem jeziku lahko preberete v Priročni video slovnici slovenskega znakovnega jezika avtorja Matica Pavliča, ki je nastala leta 2019 pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in je prosto dostopna na spletu. Slovnica je namenjena tako »novopečenim« kretalcem, ki se jezika šele učijo, kot izkušenim kretalcem, ki slovenski znakovni jezik poznajo že od rojstva in ga seveda obvladajo, vendar zaradi pomanjkanja gradiva (še) ne poznajo pravil in kretajo po občutku.

Kako vabljiva in zanimiva so pota jezika!