Pozdravljeni, prosila bi vas za čim bolj preprosto razlago, kdaj uporabiti ki in kdaj kateri. Torej: Računalnik, ki ga uporabljam, ... ali računalnik, katerega uporabljam, je že star? Knjiga, ki jo iščem, ... ali knjiga, katero iščem, je razprodana? Imam pa še eno vprašanje: pri pouku kar naprej popravljam napake, ko dijaki za zaimkom ki pozabijo dodati osebni zaimek – zakaj prihaja do teh težav? Hvala za vaše mnenje.

Oba pridevniška vrstna oziralna zaimka ki in kateri uporabljamo v odvisnih stavkih, ko želimo dodati informacije ali kaj dodatno razložiti. Zaimek ki lahko uporabimo v vseh sklonih brez predloga: To je tisti fant, ki mu je všeč glasba.

Če zaimek ki nadomešča samostalnik v odvisnem sklonu (torej ne v imenovalniku), mu ne smemo pozabiti dodati osebnega zaimka. To je ideja, ki (= ideja, torej imenovalnik) zasluži nagrado. V tem primeru nimamo ob oziralnem zaimku ki nobenega osebnega zaimka, samostalnik idejo iz glavnega stavka nadomešča samo oziralni zaimek ki.

To je ideja, ki je (= ideje, torej rodilnik) ne razumem. To je ideja, ki se ji (= ideji, torej dajalnik) vsi čudijo. To je ideja, ki jo (= idejo, torej tožilnik) predstavljamo tudi drugim. V teh primerih imamo ob oziralnem ki tudi osebni zaimek (je, ji, jo ...) – oba skupaj nadomeščata samostalnik ideja.

V italijanščini v takih primerih ni osebnega zaimka, v slovenščini pa je nujno potreben: v odvisnih sklonih namreč oziralnemu zaimku spol, sklon in število izražajo ravno oblike osebnega zaimka. Zelo poenostavljeno lahko rečemo, da osebni zaimek v ki-stavku uporabimo takrat, ko beseda, na katero se zaimek nanaša, ni osebek oz. imamo v ki-stavku drugega vršilca dejanja ali nosilca stanja.

Poglejmo si primera, ki ste ju navedli v vprašanju. Oba sta v sedanjiku, zato imamo osebni zaimek na drugem mestu, takoj za zaimkom ki. Računalnik, ki ga (jaz) uporabljam, je že star (osebek = jaz, predmet = računalnik/ga). Knjiga, ki jo (jaz) iščem, je že razprodana (osebek = jaz, predmet = knjiga/jo). V obeh povedih je raba oziralnega zaimka ki ustrezna in stilno bolj priporočljiva od oblike kateri.

Zaimek kateri bomo uporabili, ko bo pred njim stal predlog: To je zamisel, o kateri sem ti pripovedovala včeraj. To je zamisel, s katero je navdušila občinstvo. Pazimo v primeru: To je vprašanje, na katero nihče v razredu ni znal odgovoriti. Vprašanje je srednjega spola, zato moramo uporabiti oziralni zaimek srednjega spola in ne moškega (na katerega), kot pogosto zasledimo v rabi. Obliko kateri bomo uporabili tudi za izražanje svojilnosti/pripadnosti v rodilniku (svojina od nekoga/nečesa): Ženska, katere otroci so mi opraskali avto, se mi že eno uro opravičuje. Moški, čigar otroci so mi opraskali avto, na vrtu v miru bere časopis. Zaimek čigar bomo uporabili, ko je lastnik oseba moškega spola v ednini, sicer imamo obliko kateri.

V primerih, ko je lahko ki-stavek nejasen, ga je v izogib nesporazumu dobro povsem preoblikovati: Srečal je prijatelja, ki mu je posodil denar. → Srečal je prijatelja; temu je nekoč posodil denar. Srečal je prijatelja; ta prijatelj mu je nekoč posodil denar. Res si ne želimo, da bi nas v takih primerih razumeli narobe.