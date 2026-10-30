Vsi pri ... Sloriju

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

jezik@primorski.eu

Med zamejskimi jezikovnimi navadami opažam podpise čestitk in osmrtnic v osrednjem časniku. In tudi sama dvomim, ko jih pošiljam na Primorski. Ali je pravilen podpis »Vsi pri + ime ustanove«, v imenu katere pošiljamo čestitko? Tako skrajšamo podpis, ker se izognemo opisu: odborniki in odbornice, zaposleni in članstvo.

Poudarek z zaimkom vsi pri podpisu javne, a tudi zasebne čestitke ali sožalja, ni logičen, vendar v upovedovalnih praksah mrgoli nelogičnosti in s tem včasih tudi navidezne odvečnosti. Pogosto pa so to najzanimivejši jezikovni pojavi.

Predlog pri povezujemo predvsem z opredeljevanjem prostora in samostalnikom v mestniku. Toda kakor vse predloge, čeprav razvidno nimajo lastnega pomena, pri uporabljamo za izražanje različnih položajev samostalnika, s katerim se veže. Denimo »za izražanje pripadnosti osebi, stvari«: ovratnik pri srajci / laboratorij je pri inštitutu. Ali tudi »za izražanje okoliščin, ki spremljajo dogajanje«: pogovarjala sta se pri kozarcu vina; sprehajati se pri mesečini. Definiciji in zgledi so seveda iz SSSKJ2. Slovar med različnimi položaji pod 3. pomenom opisuje tudi tega: »za izražanje bivanja, obstajanja v določeni družbeni skupnosti, zlasti družini, narodu, državi«: pri Slovencih to ni v navadi. Ta možnost se realizira tudi v sodobni besedilni rabi, saj v korpusu standardne slovenščine naletimo na take zglede v zvezi s podjetji in organizacijami: Pri NBCOlympics.com so kljub temu prepričani, da bo na njihovo lokacijo do konca olimpijskih iger pritavalo od 20 do 30 milijonov ljudi. Pri ECB pa le niso zbrali dovolj poguma. Vse, kar so pri Evropski centralni banki lahko naredili ob zadnjem pohodu ameriškega zelenca, so bili ponovni evropozitivni komentarji.

S predložno zvezo pri + organizacija, ki pomeni pripadnost, ni torej nič narobe in je ne gre preganjati. V podpisih k čestitkam ali sožaljem pa si tudi v medijih dovolimo več čustvenosti, zato tudi v osrednjeslovenskem prostoru naletimo na obarvane poudarke, kot je, denimo, vsi tvoji (dragi) ali vsi, ki te imamo radi, čeprav imamo na voljo nevtralne jezikovne obrazce, kot so: družina (in sorodniki). Še nekoliko bolj zaznamovana je zveza retoričnega poudarka z zaimkom vsi in predložne zveze pri z organizacijo, saj bi pričakovali uradnejši ton. Torej namesto, denimo, Vsi pri Glasbeni matici nevtralno Glasbena matica.

In vendar na časopisnih oglasnih straneh neredko srečamo prikupne rime, šaljive prispodobe, narečno izrazje, skratka živopisne strategije izražanja osebnosti, bližine naslovniku ali naslovnici, brez katerih bi bile te strani nepredstavljivo puste. Upoštevajoč zapovedi žanra, vam torej obrazca Vsi pri ne bi smeli preganjati za vsako ceno.