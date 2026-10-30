Univerza v Trstu uspešno raste

»V primerjavi z istim obdobjem lani beležimo letos 22,6 odstotka več novih vpisov, kar je rezultat strateškega in celovitega usmerjanja. V obdobju od 2020 do danes se je število vpisanih študentov na univerzi povečalo za 20 odstotkov, zato lahko trdim, da naša univerza močno raste in stavi na raziskovanje, inovacijo in prihodnost v sodelovanju z lokalnimi institucijami in podjetji. Kljub gospodarskim razmeram, ki naših odločitev in strategij ne olajšujejo.« Rektorica Univerze v Trstu Donata Vianelli je danes upravičeno žarela. Odprtje 103. akademskega leta je minilo v znamenju spodbudnih dosežkov in pozitivnih namer, ki jih je rektorica naštela v svojem nagovoru.

Študentska skupnost tržaške univerze predstavlja danes približno 10 odstotkov prebivalcev Trsta. »Tako kot v ostalih mestih, se tudi tu soočajo s težavo nastanitve. Študenti koristijo storitve našega mesta in dejavnosti, ki se ponujajo na območju, ki se nenehno razvija ter postaja vedno lepše in privlačnejše,« je dodala. Rast števila študentov temelji po njeni oceni na kakovosti izobraževalne ponudbe, internacionalizaciji in zaposlitvenih perspektivah: stopnja zaposlenosti diplomantov magistrskega študija se približuje 100 odstotkom, pri čemer so plače višje od nacionalnega povprečja,« je dejala.