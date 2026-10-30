Mamila v pričakovanju strank skrival pod smetnjakom

Tržaški lokalni policisti v civilu so v sredo, 21. oktobra – vest pa so sporočili danes – med izvajanjem nadzora na območju med Trgom Libertà in Starim pristaniščem aretirali moškega zaradi posesti drog z namenom razpečevanja. Moškega, starega znanca organov pregona ravno zaradi podobnih kaznivih dejanj, so opazili, medtem ko je sedel blizu smetnjaka in domnevno pričakoval nekoga. Opazovali so ga z razdalje in kmalu zagledali moškega, ki se mu je približal. Po kratkem pozdravu sta si bežno segla v roke, pri čemer so lokalni policisti posumili, da gre za predajo drog. Domnevnega kupca so ustavili v bližini. Preiskali so ga in ugotovili, da ima pri sebi hašiš, sicer manjšo količino, primerno za osebno rabo.

Razpečevalca, ki je na kraju domnevno čakal na novega odjemalca, so medtem še naprej opazovali, nato so se mu približali. Pod smetnjakom, kjer je sedel, so našli denar v gotovini in več odmerkov mamil, med drugim kokaina, pripravljenih za razpečevanje. Moškega so aretirali in ga prepeljali na poveljstvo lokalne policije v Ul. Revoltella. Dežurna državna tožilka je zanj odredila pripor.