Kontovel plenil v Červinjanu, Dom potonil proti vodilnim

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Dom – San Vito 51:80 (15:18, 20:41, 34:66)

Dom: Salvi 8 (-, 1:3, 2:5), Abrami 0 (-, -, -), Tarantini 4 (1:2, 0:2, 1:4), G. Zavadlav 0 (-, 0:7, 0:6), Devetak 0 (0:2, 0:1, -), Spolaore 11 (1:2, 2:6, 2:6), Bressan 10 (1:2, 3:6, 1:2), Calzavra 0 (-, -, 0:2), Verbicaro 3 (1:2, 1:4, 0:1), Futia 11 3:6, 1:6, 2:3), Fornasari 4 (2:3, 1:2, 0:3), Rossmann 0 (-, 0:3, 0:1). Trener: Bonetti.

Domovi košarkarji so v petem krogu deželne divizije 1 utrpeli gladek poraz. Vodilni tržaški San Vito je v telovadnici Kulturnega doma v Gorici slavil visoko zmago z izidom 51:80, ki jasno kaže na prevlado gostov.

Domovi košarkarji so odigrali eno najslabših tekem v zadnjih sezonah. Dokaj enakovredno so se nasprotnikom upirali le v uvodni četrtini, nato pa so popustili na celi črti. San Vito je na glavni odmor odšel s kar 21 točkami naskoka, v drugem polčasu pa je razlika le še narasla. Bonettijevi varovanci so zaigrali brez prave želje in niso nikoli kazali znakov reakcije, tako da je bil visok poraz več kot zaslužen.

V naslednjem krogu bo v telovadnici na Rouni pri Briščikih slovenski derbi s Kontovelom. Tekma bo v soboto, 7. novembra, ob 18. uri.

Cervignano – Kontovel 73:77 (14:20, 30:44, 53:59)

Kontovel: Glavina 0 (-, -, -), Rocchetti 6 (-, 3:5, 0:1), Pro 22 (-, 8:10, 2:3), Mattiassich 9 (-, 3:6, 1:2), Salvi 1 (1:2, -, -), De Petris 9 (3:4, 3:4, -), Zettin 4 (2:2, 1:6, 0:5), Gulič 0 (-, -, -), Daneu 9 (1:4, 1:3, 2:4), Scocchi 17 (8:9, 3:6, 1:5), Bellettini in Hmeljak nv. Trener: Peric.

Kontovelovi košarkarji se z gostovanja v Červinjanu vračajo z lepo zmago. Proti še nepremgani domači peterki so slavili z izidom 73:77.

Začetek tekem sicer ni obetal nič dobrega, saj so domačini takoj povedli za 9 točk.. Kontovel se je po začetnem šoku predramil in začel igrati tako, kot zna. Z dobro igro so Daneu in soigralci izničili razliko in v drugi četrtini tudi zanesljivo povedli. Ob koncu druge četrtine je bil izid 30:44 v korist Kontovela. Gostje so bili učinkoviti tako v napadu kot v obrambi. Cervignano pa se ni predal in se že v tretji četrtini spet vrnil v igro za zmago. O končnem zmagovalcu je tako odločala zadnja četrtina, ki je bila zelo izenačena in v kateri so bili Peričevi varovanci vendarle za odtenek boljši. Med posamezniki je z 22 točkami in štirmi skoki izstopal Jan Pro.

V naslednjem krogu bo v telovadnici na Rouni pri Briščikih slovenski derbi z Domom. Tekma bo v soboto, 7. novembra, ob 18. uri.