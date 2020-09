Lestvica jezikovnih grehov

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Pozdravljeni, ali bi bila lestvica najhujših domačih jezikovnih grehov primerno vprašanje za vašo pošto? Čemu se moramo zares izogibati? Hvala!

Slovenski jezikovni uporabniki so se desetletja in še dlje napajali iz različnih seznamov prepovedanih besed in tudi slovničnih struktur, kar je z vidika sodobnega jezikoslovja in praktične jezikovne rabe velikokrat nesprejemljivo, saj tako jezik (tudi knjižni) po nepotrebnem dušimo. Iz tega pluralnega pristopa tudi izhajajo številne jezikoslovne polemike o določenih izrazih. Čas za razpravo ni nikoli izgubljen.

In vendar uporabniki sami v veliko primerih izrecno hočemo, da nam nekdo pove, kaj je bolj prav. Odgovor na vaše drugo vprašanje je tako preprost: zares se je morda treba izogibati samo neposrednemu in nepremišljenemu prevajanju iz italijanščine. Številni primeri tudi kalkiranih izrazov v slovenščini so se res tako ukoreninili v skupnosti, da jih ne gre spreminjati in vsiljevati novih. Težave nastanejo, ko z besedami predajamo pojmovnost, ki je naši naslovniki sploh ne razumejo ali jo zaradi podobnosti z drugimi izrazi razumejo povsem napačno. V vsakdanjem sporazumevanju to še gre, v javnih položajih pa se lahko resnično zaplete. Sem sodijo izrazi, na katere številni jezikoslovci opozarjajo že leta. Ponavljanje pa vsaj pri učenju in širjenju informacij ni greh!

V to lestvico domačih gotovo sodijo primeri, ki smo jih neštetokrat obravnavali tudi v naših kotičkih. Sistematično urejen seznam bo kmalu na voljo v obliki uporabnega orodja. V tako omejenem obsegu, kot je ta, pa je to seveda nemogoča misija. Previdnost in premislek sta gotovo na mestu pri uporabi izrazov, kot so pobuda, valoriziranje, struktura, teritorij, manifestacija, konvencija, poseg, usluga. Oglejmo si pasti enega samega primera, na podlagi tega premisleka pa lahko predvsem zahtevnejši jezikovni uporabniki sami izbrskate primernejše slovenske izraze. V italijanščini manifestazione zajema širše pomensko polje, kot ga manifestacija v slovenščini. Primer neustrezne rabe je sledeč: Na znanstveni manifestaciji Scienza under 18 se je predstavila tudi šola X. Ustreznejši nadomestki bi bili: festival, dogodek, niz dogodkov ali prireditev. Primeri ustrezne rabe bi se glasili: Na znanstvenem festivalu Scienza under 18 se je predstavila tudi šola X. Dogodek prireja kulturno društvo XY. Prireditev privablja vedno več obiskovalcev. Italijanski leksem manifestazione je torej večpomenski. Upoštevati moramo, da ima slovenski leksem manifestacija samo nekatere pomene italijanskega leksema (= maniferstacija za mir, v podporo nekoga ali za družbo pomembne ideje).