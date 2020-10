Ločila in nagovori v uradnih dopisih

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Najpogosteje bodo za uvodnim nagovorom v uradnih dopisih, ki jih vse pogosteje pošiljamo v obliki e-pisem oziroma pogovorno mailov, slovenski pisci postavili vejico. V preteklosti so na tem mestu stali klicaji. Tako so nas še pred desetletji učili priročniki, ki so nosili naslove, kot je Poslovno spisje. To možnost s klicajem predvidevajo tudi pravopisna pravila, vendar dajejo prednost vejici (Pravila, §283). Danes govorci slovenskega jezika klicaj na tem mestu doživljamo kot pretirano čustven. Tudi sodobnejši slogovni priročniki tako rabo odsvetujejo. Pred leti je v jezikovni skupnosti ponovno zakrožila misel, da je vejica za uvodnim nagovorom (Spoštovani gospod, ...) ali uvodnim pozdravom (Lepo pozdravljeni, ...) v slovenščino prišla iz angleščine, po mnenju drugih pa iz nemščine in so tudi na tem mestu pisali piko. Zelo redki so tisti, ki za nagovorom ali pozdravom pišejo piko, vendar boste tako obliko še srečali. Pravopisna pravila o tem govorijo eksplicitno in tudi v rabi se je ustalilo pravilo, da na tem mestu stoji vejica, v novi vrstici pa sledi jedro našega dopisa z malo začetnico.

Bodimo previdni tudi v primerih, ko v tem uvodnem delu zapišemo oba, pozdrav in nagovor z lastnim imenom ali funkcijo, kajti vmes mora biti vejica: