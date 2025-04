Loris je za vse!

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

jezik@primorski.eu

Spoštovani, zanima me, ali lahko vaše orodje Loris priporočim tudi bratrancu, ki živi v Sloveniji in ni zamejec. Ali ima Loris taka znanja, da koristi tudi avtorjem na drugi strani meje? Če je tako, katere so te sposobnosti?

Z veseljem izkoristimo priložnost, da pokažemo, kaj vse Loris zmore in kako je lahko uporaben za čisto vse, ki bi radi pisali v slovenščini.

Vse, kar Loris zna, lahko najdemo na posebni podstrani, kjer so pod posebnimi kategorijami nanizani primeri, ki so vključeni v podatkovno zbirko, iz katere črpa.

Posvetimo se vsaki kategoriji posebej. Odsvetovani, nepravilni in prepovedani so kvalifikatorji iz Slovenskega pravopisa 2001 in so relevantni za vse govorke in govorce slovenskega jezika. Pri teh primerih je raba pogosto neskladna z jezikovno normo, na primer demonstrirati proti prikazovati ali sklanjanje svojilnih pridevnikov npr. Pitagorin namesto Pitagorov.

Podobno velja za primere rodilniških oblik osebnih imen iz oblikoslovnega leksikona Sloleks, ki so nanizani v seznamu Slogovni, npr. Georga proti Georgea.

Lorisov glavni zaklad so pojavi stikanja – gre za primere, zbrane iz analize rabe jezika v zamejstvu, vendar so kdaj relevantni tudi za preostale govorke in govorce.

Toponimi so zanimivi iz jezikovno/kulturološkega gledišča, kar velja tudi za sopomenke. Če bi denimo želeli neko besedilo malenkost popestriti, lahko izberemo katero izmed sopomenk, ki nam jih ponuja Loris.

Poleg tega je Loris med redkimi orodji, ki pod eno streho vključujejo več jezikovnih rešitev Centra za jezikovne vire in tehnologije (CJVT) Univerze v Ljubljani.

Loris ponuja najsodobnejšo verzijo orodja za samodejno vstavljanje vejic, Vejice 2.0, orodje Essay helper, ki samodejno popravlja sklone (rodilnik in tožilnik ter dvojino in množino). Nova pridobitev je tudi nevronski črkovalnik, ki popravlja vse naše zatipke.

Loris sam po sebi preverja čisto vse, lahko pa ga prilagodimo v specializiranega pomagača, denimo, izključno za pregledovanje sopomenk ali izključno za pravilno stavo vejic. Vse je v naših rokah.

Kako lahko torej uporabljamo samo izbrane specializirane funkcije?