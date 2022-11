Martinovo Šmartno 2022

Jeseni, ko briške griče prekrijejo topli odtenki čudovitih barv, je ravno pravi čas, da pravljičnost Briške pokrajine doživite z nami. Martinovo, ki v veselo družbo poveže ljubitelje in poznavalce jesenskih dobrot, še posebej vina, je izvrstna priložnost za obisk Brd. Enogastronomske dobrote in izvrstno novo vino boste tudi letos lahko okušali v zavetju zidov srednjeveške vasice ŠMARTNO 12. in 13. novembra.

Degustacije vin briških vinarjev po opuščenih kleteh srednjeveške vasice Šmartno, bogata kulinarična ponudba, glasbeno dogajanje po ulicah, pester program za otroke, stojnice z domačimi izdelki in pridelki.