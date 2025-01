Nova različica jezikovnega svetovalca Loris

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

jezik@primorski.eu

Malce pred božično-novoletnimi prazniki je luč sveta ugledal Loris 1.1, nova vsebinsko in tehnološko posodobljena različica jezikovnega svetovalca, ki ga Slovenski raziskovalni inštitut razvija skupaj s Centralnim uradom za slovenski jezik Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine.

Za tiste, ki ga ne poznate, naj ponovimo, da je Loris spletna aplikacija za samodejno preverjanje slovenščine, ki je ciljno usmerjena v nudenje relevantnih nasvetov Slovencem in Slovenkam v Italiji. Uporabniki in uporabnice so razpeti med dvema realnostma, med dvema administrativnima sistemoma, med dvema kulturama in med dvema jezikoma. Loris se osredotoča na svetovanje tam, kjer se meje med slovenščino in italijanščino pogosto zabrišejo. Jezikoslovci temu pravijo jezikovni stik, gre pa za določeno vrsto interference med jezikoma.

Nadgrajeni Loris 1.1 poleg posodobljene grafične podobe prinaša 130 novih besed in besednih zvez, vsebuje posodobljeno različico orodja za samodejno postavljanje vejic Vejice 1.0 Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. Je tudi edino jezikovnotehnološko orodje, ki vsebuje nevronski črkovalnik za slovenščino, torej na algoritmih osnovano orodje za popravljanje napačno zapisanih besed, zaradi česar je še posebej splošno uporaben.

Oglejmo si praktičen primer, pri katerem nam lahko svetuje:

Ne vidimo ure, da preizkusite novega, ažurniranega, avtonomnega in samozadostnega Lorisa 1.1.

Z zagotovostjo lahko rečemo, da je Loris nadebuden jezikovni svetovalec, malo bolj moder kot njegov antenat Loris 1.0.

Da bo vedno boljši in da kdaj ne bo rekel, da ne razume en tubo, je potreben vaših predlogov.

Z upanjem, da vam bo dobro služil, vam želimo dobro delo!