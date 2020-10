O glodavcih, volivcih in kadivcih

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Pozdravljeni,

zanima me, zakaj program Word podčrta besedo glodalec in namesto nje predlaga glodavca. Če prav razumem slovenski pravopis, je pravilno oboje.

Hvala za odgovor.

Zastavili ste odlično vprašanje, pri tem pa dregnili v osje gnezdo slovenskega jezika in pravopisa, saj je bilo vprašanje, ali naj pišemo -vec ali -lec, v preteklosti pogosto zelo polemično – bolj kot bi pravzaprav pričakovali. Izbira oblike -vec/lec je v preteklosti dejansko razdelila pišoče v slovenščini – tako je denimo meščanstvo v 19. stoletju začelo besede, ki so se zapisovale z -lec, brati po črki (torej z L-jem, čemur pravimo elkanje), to pa je postal modni krik in omikana izgovarjava »boljše družbe«. Ta vpliv se je razširil tudi v pisanju in celo pri besedah, ki so se izvorno zapisovale z obliko -vec, jezikoslovci pa so se dobro stoletje aktivno borili proti temu pojavu – kot bomo videli v nadaljevanju, bolj ali manj neuspešno.

Preden pa pogledamo, kakšno je trenutno stanje v jeziku, si oglejmo pravila za izbiro oblik -lec oz. -vec.

1. Priponsko obrazilo -lec dodajamo:

a) glagolski osnovi na samoglasnik: brati – bralec, maščevati – maščevalec;

b) korenu na samoglasnik: greti – grelec, vreti – vrelec.

Priponsko obrazilo -lec se lahko zapisuje tudi kot -vec, če je na koncu korena -l- ali -lj-: voliti – volivec/volilec, ponavljati – ponavljavec/ponavljalec. Nekateri primeri imajo podobne vzporednice, tvorjene iz pridevnika: blebetati – blebetalec proti blebetav – blebetavec.

2. Priponsko obrazilo -vec dodajamo:

a) korenu na samoglasnik: klati – klavec, briti – brivec, peti – pevec (največkrat beseda izraža (živega) vršilca nekega dejanja, izjema je števec, kadar označuje napravo);

b) osnovi na samoglasnik, če je pred glagolsko pripono črka l ali sklop lj: voliti – volivec, ponavljati – ponavljavec.

To torej pomeni naslednje: ker je glodanje pač aktivno dejanje, je ustrezno glodavec, najdemo pa glodalca med izjemami. Čisto drugače pa je v praksi. Na naslednji sliki lahko vidimo, kakšno je razmerje med glodalci in glodavci v slovenščini.