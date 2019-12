Obe varianti sta pravilni

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov. Na vaša vprašanja bo odgovarjala jezikovna svetovalka in članica Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik Andreja Kalc.

jezik@primorski.eu

Dober dan,

zanima me, kako je prav? Svetujte nam še kako ali kakšno dodatno rešitev?

Hvala,

Sergej iz Gorice

Najprej kanček slovničnega opisa, zaključili pa bomo seveda s preprostim receptom. Pri vseh lastnostnih pridevniških zaimkih poznamo variantno podaljšavo osnove z obrazilom –šen. Če si pogledamo primere, so pari z omenjenimi variantami videti tako: kak – kakšen, kolik – kolikšen, tak – takšen, tolik – tolikšen, nekak – nekakšen in še kakega oziroma kakšnega bi lahko našli.

Če je že Jože Toporišič v Slovenski slovnici večino krajših, torej oblik na levi strani naših parov označil kot zastarele ali nevtralne (kak, kolik, tak ...), tiste na desni pa pretežno kot pogovorne ali nevtralne (glede na smisel pa tudi čustvene), je še do nedavnega v uredniških in lektorskih krogih ter med bolj osveščenimi pisci veljala za ustreznejšo v knjižnih besedilih krajša oblika. Predvsem lektorji, seznanjeni z jezikovnimi napotili nekoliko bolj purističnih nasvetov v priročnikih iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, so npr. kazalne zaimke dosledno popravljali iz takšen v tak, enako se je godilo tudi poljubnostnim zaimkom iz vašega primera: kakšen so popravljali v kak. Kljub tovrstnim doslednim popravkom brskanje po korpusu Gigafida 2.0 danes pokaže pri variantah kazalnega zaimka ta/takšen sorazmerno enako število zadetkov, pri poljubnostnem in hkrati tudi vprašalnem zaimku kak/kakšen pa število konkordanc govori v prid rabi kakšen.

Na podlagi navedenih ugotovitev lahko v tem trenutku sklepamo, da sta s slovničnega vidika obe varianti pravilni. Prav tako sta tudi slogovno obe enako ustrezni, podaljšani različici (takšen, kakšen) pa jezikovna skupnost danes dojema kot nevtralnejši in lahko predvidevamo, da bodo krajše oblike počasi vse manj v rabi. Podoben odgovor si lahko preberete tudi v Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik, ki je tudi sicer dober vir aktualnih rešitev najrazličnejših jezikovnih dilem.

ČE TOREJ POVZAMEMO: KAKŠEN je danes NEVTRALNEJŠI. KAK pa tudi ni napaka oziroma v nekaterih krogih velja za »bolj formalno« rešitev.