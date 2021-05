Oddaj VKLOP o posledicah pandemije

V nedeljo, 9. maja, bo ob 20. uri na našem kanalu Rai 3 bis na sporedu TV oddaja Vklop. Tokrat bo govor o posledicah pandemije na fizično in psihološko zdravje mladih. Več o tem bosta spregovorili gostji pediatrinja Meta Starc in Martina Gantar, psihologinja ter profesorica družbenih ved na liceju Antona Martina Slomška v Trstu. Sodelujeta dijakinja Ilaria Vecchiet in študentka Petra Prašelj. Uredništvo: Barbara Ferluga, Jan Leopoli, Živa Pahor. Ponovitev oddaje bo na sporedu v četrtek, 13. maja, ob 20. uri.