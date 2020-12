V nedeljo, 27. decembra, bo ob 21. uri na kanalu Rai 3 bis (digitalni kanal 103) na sporedu oddaja Mikser, ki bo obeležila 50. obletnico ustanovitve Zveze slovenskih športnih društev v Italiji. Voditeljica Alenka Florenin se bo o športni dejavnosti in njenem pomenu za Slovence v Italiji pogovarjala z novinarjem Aleksandrom Korenom, članico odbora ZSŠDI Majo Peterin in presednikom ZSŠDI Ivanom Peterlinom. V prispevkih bo športno dejavnost v Benečiji predstavil profesor telesne vzgoje na dvojezični nižji srednji šoli P. Petričiča v Špetru Mattia Cendou, predsednik AŠD Burja sport Matej Škerk pa delovanje tega društva, ki se je letos včlanilo v ZSŠDI. Uredništvo oddaje: Alenka Florenin, Jan Leopoli, Živa Pahor in Lucija Tavčar. Režija: Jan Leopoli.

Ponovitev bo na sporedu v četrtek, 31. decembra, ob 21.20.

Od nedelje zvečer bo oddaja naložena tudi na portalu Raiplay