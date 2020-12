Oddaja VKLOP o beguncih, integraciji in medkulturnem spoznavanju

Gost Vklopa bo novinar Andraž Rožman, avtor knjige Trije spomini med Hajfo, Alepom in Ljubljano; beseda bo tekla tudi o palestinskih beguncih v Sloveniji, o integraciji in medkulturnem spoznavanju. V prispevku se bo oglasila izvedenka za usodo palestinskega naroda Nada Pretnar. Urednica Deva Pincin je pripravila prispevka iz poletja 2019, ko je v Gabrjah srečala mlade, ki so pri drutvu Skala pod mentorstvom Jane Pečar, spoznavali skupino prosilcev za azil.

Na sporedu v nedeljo, 13. 12. in v četrtek, 17. 12. ob 20.00 na kanalu Rai 3 bis.