Oddaja VKLOP o perspektivah mladih

V Vklopu bo tokrat govor o perspektivah mladih, s fokusom na znanstvenem svetu ter svetu trženja in razvoja. Trg dela se iz leta v leto spreminja, vanj je v zadnjem letu rezko posegla pandemija. Katere možnosti se odpirajo mladim? Kaj jih čaka? Gosta oddaje bosta inženirka Emilija Stojmenova Duh, docentka na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Rok Koželj, odgovoren za poslovni razvoj pri izobraževalni ustanovi Gea College. Pri oddaji tudi tokrat sodelujeta dekleti Petra Prašelj in Ilaria Vecchiet. Uredništvo: voditeljica Barbara Ferluga, režiser Jan Leopoli, Živa Pahor.

Na sporedu v nedeljo, 11. 4. ob 20. uri, v ponovitvi v četrtek, 15. 4. ob istem času.