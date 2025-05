Pašta po slovensko

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Na vas se obračam s kulinarično dilemo. Ali poimenovanja italijanskih testenin, torej pašte, prevajamo, poslovenimo oziroma kaj naj z njimi. Denimo torteline slovenščina pozna, kaj pa tortellone, sploh v ednini, kot zdaj pogosto srečamo na menijih restavracij? Kaj pa strozzapreti, ti že ne morejo postati »zadavljeni duhovniki«? Šalo na stran, dilema je za zavedne gostince kar velika.

Vprašanje, ali poimenovanja italijanskih testenin – torej pašte – prevajamo, poslovenimo ali raje pustimo v izvirniku, ni le jezikovna dilema. Gre tudi za vprašanje kulturne občutljivosti, kulinarične natančnosti in nenazadnje tudi za premišljeno komunikacijo z gosti. Še posebej se to kaže na našem območju in sosednjem Primorskem, kjer se stikata italijanska in slovenska kulinarična tradicija in kjer je veliko gostincev, ki želijo svoje jedilnike oblikovati tudi v lepem, sodobnem in razumljivem jeziku.

Slovenščina že pozna nekatera imena testenin, ki so se udomačila: špageti, njoki, rezanci, celo tortelini (SSKJ 2). A kaj narediti, kadar se na krožniku znajde tortellone? Ko jedilnik ponudi vrste, kot so strozzapreti, paccheri, tagliatelle, calamarata ali cavatelli? Jih prevajamo ali pustimo v italijanščini?

Po 23. členu Pravopisa 8.0 občna poimenovanja iz italijanščine prevajamo. Besede in besedne zveze, ki smo jih prevzeli, so lahko pisno podomačene (npr. lazanja, špageti) ali pisno nepodomačene (npr. raviol), kar torej pomeni, da lahko v nekaterih primerih pisno obliko prilagodimo in jo tudi sklanjamo – ob tem pa ohranimo kulinarično identiteto jedi.

Splošno priporočilo je, da ohranimo izvirna poimenovanja, še posebej kadar gre za specifične vrste testenin z dolgo tradicijo in značilno obliko. Dobesedni prevodi, kot je »zadavljeni duhovniki« za strozzapreti, so morda zabavni, vendar v praksi neuporabni – v gostinstvu želimo biti jasni in profesionalni. Hkrati pa ni odveč, če ob poimenovanju dodamo tudi kratko pojasnilo, še posebej, če gre za manj znano vrsto testenin (npr. ročno valjane testenine strozzapreti ali tortellone – veliki brezmesni tortelin). Bodimo pozorni predvsem, da podomačevanje ne deluje vsiljeno – bolje je napisati valjane testenine strozzapreti kot samo valjane testenine, če gre za konkretno italijansko jed.