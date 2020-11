Podomačevanje zemljepisnih imen

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Je Biden zmagal v Philadelphii ali Filadelfiji? In zakaj je zmagal v Georgii, ne pa v Džordži? Ali slovenimo tudi mesta?

Hvala za odgovor.

Ob nedavnih predsedniških volitvah Združenih držav Amerike se je poleg vprašanj o ameriškem volilnem sistemu pri naših bralcih porodilo tudi vprašanje, zakaj nekatere od ameriških zveznih držav slovenimo, drugih pa ne. Vprašanje je vsekakor na mestu, saj na videz vlada znaten kaos pri zapisu zveznih držav, kar je še posebej boleče vidno pri poročanju o rezultatih volitev, ki so povezani s posameznimi zveznimi državami, ne pa s kumulativnim številom prejetih glasov posameznega kandidata.

Pri pisanju tovrstnih zemljepisnih imen se na kakšna posebno toga pravila ne moremo opreti, lahko pa rečemo naslednje:

a) Če gre za tuja zemljepisna imena iz latiničnih pisav, jih v veliki večini pišemo citatno, tj. tako, kot se zapisujejo tudi v izvirnem jeziku (New York, München, Perugia).

b) Podomačujemo pa imena držav ter tudi večino zveznih držav ali pokrajin (Virginija, Južna Karolina, Kalifornija, Gradiščansko, Severno Porenje-Vestfalija, Južna Tirolska, Apulija, Viktorija, Novi Južni Wales).

To torej pomeni, da zvezne države (oz. dežele), kjer jih pač imajo, pišemo podomačeno, takrat ko je to – glede na samo ime – sprejemljivo, oz. če smemo reči tako, za ciljnega bralca prebavljivo. Pri določenih poimenovanjih zveznih držav bi namreč pri podomačevanju lahko napravili več škode kot koristi – samo predstavljamo si lahko, kako bi bile videti podomačena imena Saskatchewan (Kanada), Queensland (Avstralija), Iowa in Wyoming (ZDA).

Pri mestih moramo biti previdni, saj po navadi niso podomačena – tako imamo na primer v Teksasu mestece Texas. Podomačena pa je denimo Filadelfija (v letos odločilni zvezni državi Pensilvaniji), najpogumnejši pisci lahko napišejo tudi Čikago. Slika prikazuje zemljevid zveznih držav ZDA s podomačenimi imeni v slovenščini.