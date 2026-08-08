Poletno. Svobodno. Brezplačno.

Bralke in bralci Primorskega dnevnika si lahko do 15. avgusta zagotovite brezplačno naročnino na digitalno izdajo Primorskega dnevnika za obdobje enega meseca. Do naročnine na https://povezani.primorski.eu/poletje26/

Do dnevnika boste lahko tako prek tablice, računalnika in pametnega telefona dostopali tudi tam, kjer tiskanega časopisa ni na voljo.

Za naročnike na tiskano izdajo Primorskega dnevnika je digitalna izdaja vedno vključena v naročnino. Do nje lahko prosto dostopajo od sklenitve.