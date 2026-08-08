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Primorski dnevnik

Poletno. Svobodno. Brezplačno.

Na počitnice z digitalno izdajo Primorskega dnevnika

Spletno uredništvo |
Trst |
7. avg. 2026 | 8:00
    Poletno. Svobodno. Brezplačno.
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Bralke in bralci Primorskega dnevnika si lahko do 15. avgusta zagotovite brezplačno naročnino na digitalno izdajo Primorskega dnevnika za obdobje enega meseca. Do naročnine na https://povezani.primorski.eu/poletje26/

Poletno. Svobodno. Brezplačno.

Do dnevnika boste lahko tako prek tablice, računalnika in pametnega telefona dostopali tudi tam, kjer tiskanega časopisa ni na voljo.

Za naročnike na tiskano izdajo Primorskega dnevnika je digitalna izdaja vedno vključena v naročnino. Do nje lahko prosto dostopajo od sklenitve.

Za sklenitev naročnine ali za dodatna pojasnila nas pokličite: Trst 040 7786300, Gorica 0481 356320, ali pišite na narocnine@primorski.eu

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