S kom na zmenek, kje si uredimo termin

Dober dan,

v članku o protokolu, s katerim si pridobimo potrdilo o opravljenem testiranju, ko se vračamo iz tujine, sem prebral naslednji stavek: »Osebje zdravstvenega podjetja bo pošiljatelje čimprej kontaktiralo za zmenek, sporočajo. Isto podjetje medtem sporoča tudi, da krepi svoje zmogljivosti, da bi bil celoten postopek čim hitrejši, skladno s številom zahtevanih brisov.« Je v tem primeru pravilno uporabiti zmenek? Ali ne bi bilo bolje termin?

Hvala za odgovor.

Odgovor na vaše vprašanje bi lahko bil zelo kratek. Dobro ste zaznali glede na kontekst neustrezno uporabljen izraz in prav imate. Tako pozorno branje besedil je nedvomno zelo dober znak. Toda tudi ob načeloma preprostem in lahko rešljivem primeru se hitro odpre cela vrsta zanimivih asociacij in povezav.

Za začetek bodimo pravični. Avtor vendarle ni zagrešil življenjsko nevarne jezikovne napake; nasprotno je ta precej logična. Informacije o poteku pridobivanja potrdila so prišle iz italijanskih uradnih virov, torej jih je bilo treba prevajati. Kot smo že velikokrat opozarjali, prav pri tem procesu tudi vešče in izurjene prevajalce lažni prijatelji hitro zavedejo. Po vsej verjetnosti za tem zmenkom v slovenščini stoji italijanska zveza »fissare l’appuntamento«. Korak do zmenka in ne termina oziroma datuma je v tem primeru povsem logičen in naraven.

Namesto običajne in ne zmeraj preproste razlage (priznam) vas zdaj vabim, da si prikličete v spomin prvo asociacijo, ki se vam je gotovo prikradla že ob branju naslova. Nedvomno je bila misel povezana z nenavadnim, prelepim, grozljivim ali morda prepovedanim zmenkom, ki ste ga doživeli sami ali vam je kdo o njem pripovedoval. Prav ta čustveni vtis (sončni zahod, bližina, nerazumevanje ali celo osramočenost) ob določeni besedi oziroma dejanskosti, ki jo beseda označuje, bo včasih bolje pojasnil pomen kot prebiranje slovarske razlage.

Mi pa vendarle pokukajmo v spletni slovar kolokacij – priročno orodje za preverjanje, s katerimi besedami se najraje druži zmenek: slep zmenek, romantičen zmenek, skriven zmenek, zamuditi zmenek, odpovedati zmenek, pokvariti zmenek, zmenek za kosilo, portal za zmenke, uživati v zmenku, zmenek v kinu, zmenek na trgu, poljubljanje na zmenku ... To je seveda samo koristna informacija, saj ste vse že vedeli. Brez vpliva italijanščine do take napake niti ne bi prišlo. Katere asociacije pa vam pridejo na misel ob terminu? Vonj po razkužilu in zdravilih v zobozdravniški ordinaciji? Ali morda občutek lahkotnosti, ker je profesor spremenil termin poteka drugega roka izpita, ta ne bo od 7. ure zjutraj do 10., temveč od 15. ure dalje ...

Poskusite poiskati najpogostejše besede ob izrazu termin, pridobljene pomenske informacije bodo gotovo koristne, če jih boste primerjali s kontekstom besede rok (oddati kaj v roku), pa bodo še koristnejše.