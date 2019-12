Tema mladinske TV oddaje VKLOP, ki bo na sporedu v nedeljo, 15. 12. 2019 ob 20.00, s ponovitvijo v četrtek, 19. 12. 2019, bo tudij v tujini. Gostja bo Costanza Frandolic, novinarka na Primorskem dnevniku, ki je svojo študijsko pot opravila v Londonu. V prispevkih: Helena Lupinc, Luca Sacher, Danijel Fabi Pahori in Asja Gregori. Uredniki oddaje so Živa Pahor, režiser Jan Leopoli in voditeljica Barbara Ferluga.