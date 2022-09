Najboljše, kar ponudi jesen, je doma na Zreškem Pohorju

Dark Theme

Ko se v pohorske gozdove naselijo tople barve in vonj po jurčkih, vinsko trto vinorodne Dravinjske doline pa obtežijo zlati grozdi in razigra ropot klopotca, je čas za jesensko raziskovanje Rogle in Term Zreče. In ta čas je v resnici najlepši za obisk Zreškega Pohorja in njegovih gričevnatih obronkov.

Barvita jutra za raziskovanje palete narave Jutra si rezervirajte za sprehode, pohode in druge pobege v naravo, ki je v tem času zares sijajna. Vso pot do Lovrenških jezer, edinstvenega visokoležečega barja med nizkim zimzelenim ruševjem, boste poslušali petje ptic, vonjali smrekove iglice in jesenske darove narave ter uživali v različnih teksturah tal – vse od pokanja vejic, šušljanja visokih planj, prasketanja skrilavca do tihe in mehke hoje po mahovih. Ko se vrnete do izhodišča, prelepe Rogle, se preko barvitih gozdov ozrite v dolino s Poti med krošnjami Pohorje ter spotoma pobožajte vrhove dreves. Ste vedeli, da je prav v teh koncih doma eden najbolj skrivnostnih samostanov v tem delu Evrope, Žička kartuzija, ki si jo zdaj lahko ogledate tudi z virtualnimi očali in jo vidite v svoji prvotni obliki? Topli popoldnevi za jesenske kulinarične pokušnje

Pohorje, začenši z Roglo in Termami Zreče, je kulinarično močna destinacija, ki navdušuje v vsakem letnem času, ampak če bi morali izbirati, okuse raziskujte jeseni, ko že diši po vinu, ko polja obarvajo oranžne buče, ko se jablane povesijo pod težo bogate letine, ko v gozdove kliče kostanj in medijo slive. Če ste pristaš najpristnejših domačih jedi, povprašajte po Okusih Rogle ali pa kar v meniju v Termah Zreče ali na Rogli ob nekaterih jedeh poiščite ta znak. Prislužile so si ga namreč le jedi, ki sledijo pravim receptom, ki odražajo Pohorje. Ste vedeli, da le 5 km od Term Zreče med griči, prepredenimi z vinogradi, leži Zlati grič, ena najbolj arhitektonsko zahtevnih in edinstvenih vinskih kleti v tem delu Evrope?

Hladnejši večeri kot nalašč za Savno vas

Jesenski večeri so ravno prav kratki in hladni, da imamo čas, pa tudi že skomine po toplem in udobnem. Takrat si odprite vrata v svet termalnega sproščanja. Naravno topla termalna voda v bazenih Term Zreče bo vaše utrujene noge razbremenila, vonj zelišč v Savna vasi pa bo prav to storil z vašimi mislimi. Sprehodite se po Kneippovem potočku, oglejte si jesensko nebo, posuto z zvezdami, kar iz savne s stekleno streho, nato pa si odpočijte na ogretih keramičnih ležalnikih ali na kmečkem kozolcu, kjer diši po senu. Privoščite si še edinstveno masažo z mošnjički pohorskih zelišč v Wellnessu Idila in ... se potopite v globok (in zaslužen) spanec.

Pa jutri? Novo barvito jutro, toplo popoldne in hladnejši večer, vendar s povsem drugačnimi aktivnostmi, ki jih na Zreškem Pohorju nikdar ne zmanjka.