Ko imam kak dvom v zvezi z veliko in malo začetnico, vedno pogledam v Slovenski pravopis. Včasih pa ne najdem (zadovoljivega) odgovora. Recimo: kako pišemo TRŽAŠKA POKRAJINA? Z veliko ali z malo začetnico?

Hvala.

Žal vam moram že kar takoj povedati, da vam tudi tokrat ne bomo mogli postreči z enoznačnim odgovorom – tako kot govorci, ki ga ustvarjamo, je tudi jezik prožna, večplastna in živobarvna tvorba. Različni jeziki so tudi pri določanju pravopisne norme bolj ali manj strogi. V italijanščini boste na primer lahko pisali »via S. Francesco« ali »Via S. Francesco«, pa vam tega nihče ne bo zameril. Slovenski pravopis je strožji, a to še ne pomeni, da lahko normira čisto vse.

Pri TRŽAŠKI POKRAJINI je prva težava že v tem, da ne vemo, ali je ta besedna zveza lastno ime ali samo vrstno poimenovanje. Namreč, kot lastno ime se v virih pojavlja tudi opcija Pokrajina Trst. Katera od teh dveh različic (Tržaška pokrajina ali Pokrajina Trst) je uradno slovensko ime nekdanje lokalne samoupravne skupnosti? Uradno ime seveda zapisujemo z veliko začetnico; natančneje – z veliko začetnico zapisujemo v slovenščini samo prvo sestavino, ostale sestavine pa le, če so tudi same lastna imena: Mestna občina Nova Gorica; Občina Kostanjevica na Krki, Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina.

Wikipedija pravi: Tržaška pokrajina. Toda – pozor: Wikipedija nikakor ni zanesljiv vir! Primorski dnevnik je 18. 12. 2009 na primer poročal, da bo na pročelju predsedstva pokrajine dvojezičen napis »Provincia di Trieste / Pokrajina Trst«. Zdi se torej, da je uradno ime nekdanje enote Pokrajina Trst in ne tržaška pokrajina – kar bi pomenilo, da je ta druga besedna zveza le vrstno poimenovanje (nekako tako, kot če bi rekli tržaški okoliš ali tržaško območje).

Zadeve se dodatno zakomplicirajo, če pomislimo, da pokrajine ne obstajajo več, saj so jih v Italiji ukinili: od enot lokalne samouprave so ostale le še občine in dežele. Pokrajine so torej danes statistične enote, nekako tako kot statistične regije (obalno-kraška, goriška, osrednjeslovenska ...) v Republiki Sloveniji. In kako zapisujemo statistične regije? Jezikovna svetovalnica ZRC SAZU je po posvetovanju s Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS objavila strokovno mnenje, da statistične regije zapisujemo z malo začetnico, ker jih ne dojemamo kot lastna imena.

Naj torej sklenemo to razmišljanje. Če pišete o nekdanji pokrajini (kot enoti ali organu), je verjetno najbolje (oz. najmanj dvoumno), da uporabljate kar poimenovanje Pokrajina Trst. Če mislite na sedanjo zgolj statistično enoto, pišite tržaška pokrajina z malo začetnico. Dvomom pa se najlažje izognete s posamostaljenim pridevnikom: podatki se nanašajo na Tržaško; na Tržaškem bo pihala burja; večina kandidatov prihaja s Tržaškega. V tem primeru se v slovenščini dosledno uporablja velika začetnica.

Saj veste, kako so pravili Rimljani: ubi leonis pellis deficit, vulpina induenda est (ali po domače: z močjo in znanjem se ne da rešiti vseh težav; včasih je treba biti tudi malce prebrisani).