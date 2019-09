V Koper na 11. Sladko Istro

Najslajši slovenski festival, na katerem se prepletata domačnost in prestiž, je že vrsto let magnet za množice ljubiteljev gastronomskih poslastic. Obiskovalci bodo v soboto in nedeljo 28. in 29. septembra med 9. in 19. uro znova lahko na lično okrašenih in bogato obloženih stojnicah, ki jih bodo razporedili po glavnih koprskih trgih, okušali in nakupovali tako istrske sladice, kot tudi ostale slovenske, italijanske in druge tuje dobrote.