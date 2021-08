V sklopu in v okviru

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

jezik@primorski.eu

Dober dan! Kako bi v slovenščino lahko prevedli besedo ambito, ki je v italijanščini tako pogosta? Npr. »nell’ambito della mostra saranno esposte le opere di ...« ali »nell’ambito del convegno verranno affrontati i temi xy«? Slovenski uredniki in lektorji mi črtajo besedne zveze tipa v okviru/v sklopu (npr. v okviru razstave bodo predstavljena dela ...; v sklopu projekta bodo obravnavane teme ...), a ne vem, s čim naj jih nadomestim. Hvala.

Res je, ko prevajamo, vedno naletimo na kako težavo – z nekaterimi se (včasih celo brez uspeha) spopadamo tudi poklicni prevajalci in tolmači, druge pa bi zlahka odpravili že pri vsakdanjem prevajanju, če bi se nekaterih veščin naučili v šoli. Pa se jih običajno ne. Mene in mojo generacijo so učitelji in profesorji celo učili, da »ne smemo prevajati«, kar je seveda pri dvojezičnih govorcih in govorkah na dvojezičnem območju misija nemogoče.

Oglejmo si torej dva preprosta prevajalska trika.

Prvi trik se glasi: ne prevajamo besed, ampak pojme, sporočilo. Ko torej dobimo stavek (poved), najprej pomislimo, kaj je želel avtor (ali avtorica) povedati – in kako bi lahko mi njegovo/njeno sporočilo ubesedili v svojem jeziku.

Drugi trik pa pravi: potem ko smo sporočilo iz izvirnika prenesli v ciljni jezik kar »po svoje«, preverimo, ali je ta naš umotvor sploh razumljiv. Kako bo naše besedilo zvenelo v prevodu? Bo slog enako sproščen, formalen, eleganten, prijeten, domač itd. kot v izvirniku ali pa bomo sporočilo, ki mogoče v originalu zveni čisto preprosto, spremenili v baročno katedralo?

Kako to preverimo? Tako, da si ogledamo druga primerljiva besedila, ki nastajajo v referenčnem prostoru.

Če torej prevajamo vabilo na razstavo, preverimo (mogoče celo preden se lotimo svojega čaranja), kako se podobna besedila (torej vabila na razstavo) glasijo v slovenščini. Tudi v Sloveniji namreč prirejajo razstave in protokol je verjetno zelo podoben. Italijansko besedilo, ki ga imamo pred sabo, prevedemo torej z besedami in besednimi zvezami, mogoče s celimi stavki, ki nam jih ponujajo zgledi v slovenščini. Isto velja seveda za opise simpozijev ali za katerokoli drugo področje.

Ob konkretnih primerih, ki jih navajate, bomo pozorni bralci in bralke opazili, da italijansko besedo ambito v slovenščini najpogosteje kar izpuščamo: v sklopu/okviru razstave = na razstavi; v sklopu/okviru simpozija = na simpoziju. Isto velja za tekmovanja, izobraževanja, festivale, dogodke, prireditve ...

Pri prevajanju povedi, ki jih navajate, pazite še na glagol: italijanski trpnik (pasiv) v slovenščino najpogosteje prevajamo s tvornikom (aktivom), ni pa seveda nujno. Pogosta je na primer raba 1. osebe množine (mi) kot splošnega osebka. Preverite, kako bi navedena primera zvenela, če bi napisali na razstavi bomo predstavili dela ...; med simpozijem bomo obravnavali/bodo udeleženci obravnavali teme, ki ...

Skratka, če povzamemo: vedno prevajamo cele stavke oz. povedi kot osnovne enote sporočila; pri tem mogoče kako besedo kar izpustimo ali pa, nasprotno, kak pojem izrazimo z dvema besedama, če ne gre drugače. In vedno preverimo, kako bi podobno, sorodno sporočilo ubesedili avtorji oz. avtorice v referenčnem jezikovnem prostoru.