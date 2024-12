Več pasti v Julijskih Predalpah

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Pozdravljeni, kako prevajamo zemljepisno ime Prealpi Giulie? Naletel sem na prevod imena parka Naravni park Julijske Predalpe, vendar se mi ob tem porajajo dvomi. Seveda tudi zaradi začetnic.

V vašem vprašanju je več pasti, zato moramo k odgovoru pristopiti previdno. Oglejmo si najprej, katero pokrajinsko enoto sploh označujemo s tem imenom. V italijanski literaturi se ime Prealpi Giulie nanaša na predalpski svet med rekama Tilment in Sočo, ki ga sestavljajo skupine Matajurja, grebena Stola in Karmana ter Mužcev. Nižja nadmorska višina teh pogorij, ki jih zamejujeta še Furlanska nižina na eni in dolina Rezije na drugi strani, namiguje na zaključeno enoto na robu Julijskih Alp. Del te celote je bil leta 1966 vključen v istoimenski naravni park, ki pa se razteza v občinah Kluže, Bardo, Možac, Rezija, Na Beli in Pušja vas.

Kako torej poimenovati to pokrajinsko enoto v slovenskem jeziku? Če se ozremo po enojezičnih slovarskih virih, v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2) sicer je pridevnik predalpski v pomenu »ki je, se nahaja pred Alpami«, njegove samostalniške različice pa ne najdemo ne v teh splošnih ne v terminoloških virih, niti v Geografskem terminološkem slovarju, v katerem bi jo sicer pričakovali. To v nas vzbudi sum, da gre za dobesedni prevod, kar potrdi Slovar slovenskih eksonimov, dostopen na portalu Termania: v njem najdemo Beneške predalpe (izvorno it. Prealpi Venete) in Lombardske predalpe (izvorno it. Prealpi Lombarde). Na tem istem portalu, le v terminološki zbirki IATE, najdemo še nemško in francosko ustreznico, Voralpen in Préalpes, kajti obstajajo tudi Bavarske Predalpe (nem. Bayerishe Voralpen), Savojske in Dofinejske Predalpe (fr. Préalpes de Savoie/du Dauphiné) in še bi lahko naštevali.

O tem, zakaj se termin v slovenščini ni uveljavil, lahko zgolj ugibamo. A četudi pokrajinske enote v slovenščini ne prepoznavamo, njena razširjenost v drugih alpskih državah nakazuje, da prevod potrebujemo: Predalpe se tako zdijo povsem sprejemljiv prevod, o čemer pričajo tudi pojavnice v korpusih standardne, sprotne in akademske slovenščine ter ustaljena raba v slovenskih medijih v Italiji in slovenskih prevodih na strani agencije Arpa. Kljub temu pa velja izraz, dokler ga ne potrdi tudi slovenska stroka, uporabljati z določeno mero previdnosti.

Za konec pojasnimo še zapis: v imenu Julijske Predalpe skladno s pravili za zapisovanje nenaselbinskih zemljepisnih imen prvo sestavino pričakovano pišemo z veliko začetnico, drugo pa tako pišemo zato, ker je sama lastno ime. Predalpe so namreč široka, a točno določena pokrajinska enota okoli gorovja Alpe, ki pa ima lahko v različnih državah raznolike geomorfološke značilnosti.