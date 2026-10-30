Z dijaki bodo debatirali o nasilju nad ženskami

Fantje in dekleta se že v najstniških letih soočajo s partnerskim nasiljem. Take in drugačne oblike verbalnega ali fizičnega nasilja se lahko pojavijo že pri prvih ljubezenskih odnosih, mladi, celo mladoletni ljudje, o tej tematiki s težavo spregovorijo s starši ali profesorji v šoli, saj se bojijo očitkov odraslih. Ravno zaradi tega je Mednarodni dom žensk letos spet priredil cikel srečanj z dijakinjami in dijaki tržaških višjih srednjih šol: ekipa psihologov bo z novinarko Fabiano Martini in novinarjem Simonejem Modugnom mlade seznanila z različnimi oblikami verbalnega in fizičnega nasilja ter jih naučila prepoznavati alarmne zvonce. Srečanja bodo potekala brez navzočnosti profesorjev, da se bodo lahko mladi brez sramu izpovedali ter izrazili in razčistili svoje dvome ter pomisleke o tej temi.

Kot je razložila predsednica Mednarodnega doma žensk Daniela Gerin, je pri projektu od leta 2013 sodelovalo že štiri tisoč tržaških dijakov. Letos bodo na vrsti tretji razredi višjih srednjih šol Da Vinci-Sandrinelli-Carli, Fabiani-Deledda, Petrarca in Volta. Dijaki se bodo s strokovnjaki srečali trikrat, od novembra dalje. Na koncu pa bodo prisostvovali še triurnemu zaključnemu srečanju. Organizatorji bi podobne pobude želeli prirediti tudi na univerzi. Projekt je denarno podprla banka Unicredit, ki del prihodkov od provizij za plačevanje s kreditno kartico namenja sociali. V njenem imenu je včeraj pozdravil Cristiano Covacich.

Daniela Paci, ena od duš projekta, je poudarila pomen preventive pri boju proti nasilju. Dejala je, da je treba mladim omogočiti, da brez zadržkov debatirajo o tej temi. »Res je, da je večina žrtev nasilja deklet. Kar nekaj primerov nasilja pa je tudi v odnosih med moškimi,« je opozorila. Da so srečanja s strokovnjaki naletela na odobravanje med dijaki, je povedala Paola Russo, profesorica na zavodu Volta, ki ga v glavnem obiskujejo fantje. »Veliko jih je bilo, preden bi se udeležili srečanj, prepričanih, da je nasilje samo fizično dejanje, kot je femicid,« je dejala,»morda se je kdo od njih celo nasilno obnašal, pa tega ni vedel.« Organizatorji srečanj si torej želijo, da bi se mladi naučili sklepati zdrava razmerja, brez ljubosumja in drugih oblik nasilnega obnašanja.