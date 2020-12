Množično testiranje se je začelo z zamudo

Po enodnevni preložitvi so danes tudi v Novi Gorici začeli hitra testiranja na covid-19. Brez zapletov pa ni šlo. Glede na predhodno najavo, da se bodo testiranja začela ob 9. uri, so se ljudje na parkirišču nasproti hotela Perla na Kidričevi ulici začeli zbirati že pred osmo uro zjutraj, tako da se je ob napovedani uri na parkirišču že naredila znatna vrsta ljudi, kolona vozil, čakajočih na »drive-in« testiranje pa se je vila do bližnjega križišča. Po objavi novice, da se testiranje zaradi tehničnih težav ekipe izvajalca testiranja, Zdravstvenega zavoda Zdravje iz Ljubljane, začenja uro kasneje, je bilo med ljudmi nemalo nejevolje in jeze.

»Tako kot se obnašajo do nas, državljanov, je absurdno in neodgovorno. Če že želijo imeti statistične podatke o številu okužb, potem se morajo drugače pripraviti na to delo, ne pa da nas imajo za bebce,« je bil jezen gospod, ki se je v vrsto čakajočih postavil že kmalu po 8. uri zjutraj, ko je iz megle še neprijetno pršelo. Kritika glede načina dela pa se je nanašala tudi objavo iz začetka tedna, da se bodo testiranja po državi začela že v torek, a se to povsod ni zgodilo, ljudje pa so bili zaradi spreminjajočih se informacij zbegani.