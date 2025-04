25. april z občasno nestanovitnostjo, konec tedna sončen

Ob dotoku nekoliko hladnejšega in bolj vlažnega višinskega zraka se je danes popoldne marsikje povečala nestanovitnost. Zlasti v Sloveniji so se marsikje pojavljale krajevne plohe in nevihte. V FJK so bile manj pogoste, zlasti v južnih nižinskih predelih in ob morju pa so nastajale tudi obsežnejše razjasnitve.

V prihodnjih urah se bo nestanovitnost povsod nekoliko povečala. Iznad srednjeevropskih držav se bo proti alpskemu območju spustil šibak višinski ciklon, ki bo najbližji našim krajem ponoči in sprva še jutri.

Ponoči in jutri dopoldne bo prevladovalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Zlasti ob morju bodo vmes obdobja s spremenljivostjo in morebitnimi prehodnimi delnimi razjasnitvami.

Jutri čez dan bo zapihala šibka do zmerna burja in se bo ohladilo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 17 stopinj Celzija.

V popoldanskih urah se bo hladnejši in bolj vlažen zrak postopno umikal in se bo vreme umirjalo. Tu pa tam bo lahko sicer še padlo nekaj kapelj dežja, prevladovala pa bosta oblačnost ali spremenljivost z morebitnimi delnimi razjasnitvami.

V soboto in nedeljo bo več sončnega vremena. Zlasti v soboto bo še nekaj oblačnosti in bo morda lahko še nastala kakšna manjša krajevna ploha, v nedeljo pa bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija.

V prvi polovici prihodnjega tedna bo prevladovalo sončno in prijetno toplo vreme z morebitno občasno popoldansko spremenljivostjo in manjšo možnostjo kratkotrajnih krajevnih ploh. Najvišje dnevne temperature bodo razen ob morju presegale 20 stopinj Celzija.