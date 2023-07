Deželni predsednik Massimiliano Fedriga je danes napovedal, da bo Dežela FJK takoj dala na razpolago 50 milijonov evrov za pomoč ljudem, ki so se znašli v težavah zaradi sinočnjega neurja. Obenem je v deželi razglasil izredne razmere.

Kot smo poročali, se je huda ura znesla predvsem nad Goriško, Videmsko in Pordenonsko, kjer je toča poškodovala stavbe, avtomobile in poljščine. Posebej hudo je bilo med drugim v Morteglianu, kjer so morali tudi evakuirati dom za starejše občane.