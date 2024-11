70 let SKGZ z znamko, videom in brošuro v duhu gesla »Brezmejno povezani«

Da je Slovenska kulturno-gospodarska zveza organizacija, ki sloni na delu, aktivnosti in angažiranosti svojih članov, članic in včlanjenih posameznikov, je bilo razvidno tudi na današnji (21. novembra) novinarski konferenci v Trgovskem domu v Gorici, na kateri sta predsednica krovne organizacije Ksenija Dobrila in pokrajinski predsednik za Goriško ter organizacijski tajnik Marino Marsič predstavila niz dogodkov, ki bodo spremljali 70. obletnico od ustanovitve.

Vrhunec bo seveda »rojstnodnevna zabava« oz. sprejem, ki bo v četrtek, 28. novembra, ob 19. uri v tržaškem Kulturnem domu, naslovili pa so ga Brezmejno povezani, kar hoče biti tudi nekako geslo oz. vodilo SKGZ. To pa je le del programa ob jubileju, pri katerem svoj doprinos nudi razvejana mreža članic krovne organizacije. Na prireditev, katere režijo podpisuje Gregor Geč, dogajanje na odru povezuje igralec Romeo Grebenšek, v njej sodeluje tudi orkester Glasbene matice pod vodstvom dirigenta Patricka Quaggiata, občinstvo pa bo nagovorila predsednica Ksenija Dobrila, so vabljeni čisto vsi, saj si pri SKGZ prizadevajo, da bo to pravi praznik.